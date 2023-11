Enthüllung der Geheimnisse einer himmlischen Hand

By

Die bahnbrechenden Röntgenteleskope der NASA haben die Welt erneut mit ihrer neuesten Entdeckung in Erstaunen versetzt – einer atemberaubend schönen handförmigen Struktur in den Tiefen des Weltraums. Das von den Teleskopen aufgenommene Bild enthüllt die Skelettreste eines kollabierten Sterns, der sich in einen Neutronenstern verwandelt und von einem faszinierenden „Pulsarwindnebel“ umgeben ist.

Die fragliche Hand stammt von einem Stern, dessen Kernbrennstoff vor etwa 1,500 Jahren aufgebraucht war, wodurch er in sich zusammenfiel und sich in einen Neutronenstern verwandelte. Dieses katastrophale Ereignis schuf beispiellose Bedingungen, einschließlich der Entstehung eines Pulsarwindnebels – eines intensiven Windes, der sich stark von irdischen Phänomenen unterscheidet.

Das faszinierende Bild, das 16,000 Lichtjahre von der Erde entfernt im Pulsarwindnebel MSH 15-52 liegt, wurde erstmals 2001 vom Chandra-Röntgenobservatorium der NASA aufgenommen. Allerdings ist es das neueste Röntgenteleskop der NASA, das Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) lieferte während seiner 17-tägigen Beobachtung eine detailliertere Ansicht – die längste Untersuchung eines einzelnen Objekts durch das Teleskop seit Dezember 2021.

Durch ihre Analyse entdeckten die Wissenschaftler, dass der Fluss heller Röntgenstrahlen vom Pulsar zum „Handgelenk“ des Nebels strahlt. Die Daten deuten auf eine geringe Polarisation am Ursprung des Jets hin, was hauptsächlich auf die turbulente Natur der Region zurückzuführen ist. Während sich Teilchen durch den Nebel bewegen, nutzen sie Energieschübe in komplexen turbulenten Bereichen und navigieren zu Regionen mit gleichmäßigeren Magnetfeldern – insbesondere entlang des Handgelenks, der Finger und des Daumens.

Die kürzlich im Astrophysical Journal veröffentlichten Ergebnisse werfen neues Licht auf das komplexe Zusammenspiel von Magnetfeldern, Teilchen und Energieflüssen in Himmelsobjekten. Diese bahnbrechende Forschung bereichert nicht nur unser Verständnis des Kosmos, sondern zeigt auch, wie Röntgentechnologie verborgene Geheimnisse aufdecken kann.

Um mehr über die Wunder der Technologie und Wissenschaft zu erfahren, lesen Sie weiter auf Indiatimes.com. Vergessen Sie nicht, Ihre Gedanken zu dieser beeindruckenden Entdeckung in den Kommentaren unten mitzuteilen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist ein Neutronenstern?

A: Ein Neutronenstern ist ein extrem dichtes Himmelsobjekt, das entsteht, wenn ein massereicher Stern unter seiner eigenen Anziehungskraft zusammenbricht, nachdem sein Kernbrennstoff erschöpft ist.

F: Was ist ein Pulsarwindnebel?

A: Ein Pulsarwindnebel ist eine Raumregion, die einen Pulsar umgibt und einen hochenergetischen Wind enthält, der aus vom Pulsar emittierten geladenen Teilchen besteht.

F: Was ist Röntgenpolarisation?

A: Unter Röntgenpolarisation versteht man die Ausrichtung elektrischer Felder in der Röntgenstrahlung, die wertvolle Informationen über das Magnetfeld der Röntgenquelle liefern kann.

F: Wie weit ist der Pulsarwindnebel MSH 15-52 von der Erde entfernt?

A: Der Pulsarwindnebel MSH 15-52 liegt etwa 16,000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

F: Was hat das neueste Röntgenteleskop der NASA, das IXPE, über die handförmige Struktur verraten?

A: Das IXPE lieferte die erste Magnetfeldkarte des handförmigen Nebels. Die Röntgenstrahlen, die von geladenen Teilchen erzeugt werden, die sich entlang des Magnetfelds bewegen, verleihen dem Nebel sein knochenähnliches Aussehen.