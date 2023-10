Staub- und Gasfilamente in atemberaubendem Infrarotbild von NGC 346 sichtbar

By

Das James Webb-Weltraumteleskop der NASA hat ein atemberaubendes Infrarotbild von NGC 346 aufgenommen, der hellsten und größten Sternentstehungsregion in der Kleinen Magellanschen Wolke. NGC 346 befindet sich in der benachbarten Zwerggalaxie, der Kleinen Magellanschen Wolke, und wurde von verschiedenen Teleskopen intensiv untersucht.

Das neue Bild, aufgenommen mit Webbs Mid-Infrared Instrument (MIRI), zeigt Filamente aus Gas und Staub, geschmückt mit hellen Flecken junger Protosterne. Die blaue Farbe steht für Silikate und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), während die rote Emission von warmem Staub stammt, der von den hellsten und massereichsten Sternen der Region erhitzt wird.

Die Kleine Magellansche Wolke ist eine Satellitengalaxie der Milchstraße und im südlichen Sternbild Tucana sichtbar. Diese kleinere Galaxie ist primitiver als die Milchstraße und enthält weniger schwere Elemente, die durch Sternfusion und Supernova-Explosionen entstehen.

Das atemberaubende Bild stellt frühere Erwartungen in Frage, dass der SMC aufgrund seines geringeren Vorkommens an schweren Elementen keine nennenswerten Staubmengen aufweisen würde. Das Vorhandensein von reichlich Staub in NGC 346, wie sowohl das MIRI-Bild als auch ein früheres Bild von Webbs Nahinfrarotkamera zeigen, ist überraschend und wirft Fragen über den Ursprung und die Entwicklung von Staub im SMC auf.

Die feinen Details und komplizierten Strukturen, die Webbs Infrarotbeobachtungen enthüllten, liefern wertvolle Einblicke in die Prozesse und Bedingungen rund um die Sternentstehung. Diese Beobachtungen tragen zu unserem Verständnis des Lebenszyklus von Sternen und der Entstehung von Galaxien im Universum bei.

