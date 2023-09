Das James Webb-Weltraumteleskop der NASA erhält den Excellence in Industry Award

By

Die International Astronautical Federation (IAF) hat die Leistungen des James Webb-Weltraumteleskops der NASA mit der Verleihung des Excellence in Industry Award gewürdigt. Die prestigeträchtige Auszeichnung wird während des Internationalen Astronautischen Kongresses 2023 in Baku, Aserbaidschan, verliehen. Diese Auszeichnung ist für Organisationen gedacht, die bahnbrechende Weltraumtechnologien auf den Weltmarkt gebracht haben.

Die stellvertretende NASA-Administratorin Pam Melroy wird die Auszeichnung im Namen der NASA entgegennehmen und damit die bemerkenswerten Bemühungen des Teams würdigen, das am Entwurf, der Entwicklung und dem Betrieb des Webb-Teleskops beteiligt war. Zu diesem Team gehören die ESA, die CSA, das Goddard Space Flight Center der NASA und Northrop Grumman.

Das James Webb-Weltraumteleskop hat innerhalb kurzer Zeit bereits bedeutende Beiträge geleistet. Nach dem Start am 25. Dezember 2021 und einer Reihe komplexer Einsätze erreichte es seine Arbeitsumlaufbahn am Lagrange-Punkt Sonne-Erde L2. Ausgestattet mit empfindlichen Instrumenten und einem großen Primärspiegel arbeitet Webb mit Infrarotwellenlängen und ermöglicht so die Beobachtung des Universums mit beispielloser Klarheit und Entfernung.

Seit seiner Inbetriebnahme hat das Teleskop eine Fülle von Entdeckungen enthüllt. Es hat direkte Bilder von Exoplaneten aufgenommen und Schlüsselmoleküle in ihrer Atmosphäre identifiziert. Webb hat auch Wolken auf dem Saturnmond Titan verfolgt, Galaxienhaufen erforscht, die schwachen Ringe von Uranus visualisiert und die galaktische Verschmelzung von Arp 220 entdeckt. Darüber hinaus hat Webb Galaxien beobachtet, die existierten, als das Universum gerade einmal 350 Millionen Jahre alt war.

Das James-Webb-Weltraumteleskop, das größte, leistungsstärkste und komplexeste Weltraumteleskop, das jemals gebaut wurde, wird weiterhin Geheimnisse in unserem Sonnensystem lüften und in die Ursprünge unseres Universums eintauchen. Dieses internationale Kooperationsprogramm unter der Leitung der NASA, der ESA und der Canadian Space Agency hat das Potenzial, unser Verständnis des Kosmos zu revolutionieren.

Die 1951 gegründete International Astronautical Federation dient mit Mitgliedern aus 75 Ländern als Plattform für globale Zusammenarbeit. Seine Aufgabe besteht darin, das Wissen über den Weltraum zu erweitern und die Entwicklung und Anwendung von Weltraumressourcen zu fördern. Diese Anerkennung ist ein Beweis für den Einfluss des James Webb-Weltraumteleskops und seine Rolle bei der Erweiterung der Grenzen der wissenschaftlichen Forschung.

Quellen:

– Internationale Astronautische Föderation (IAF)

– Goddard Space Flight Center der NASA

Definitionen:

International Astronautical Federation (IAF): Eine Interessenvertretung für den Weltraum, die die globale Zusammenarbeit in weltraumbezogenen Bereichen fördert.

Excellence in Industry Award: Eine Auszeichnung, die das IAF an Organisationen vergibt, die innovative Raumfahrttechnologien auf dem Weltmarkt einführen.

James Webb-Weltraumteleskop: Das bisher größte und komplexeste Weltraumteleskop unter gemeinsamer Leitung der NASA, der ESA und der Canadian Space Agency. Ziel ist es, Geheimnisse unseres Sonnensystems zu lüften und entfernte Welten um andere Sterne sowie die Ursprünge des Universums zu erforschen.