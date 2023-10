NASA-Ingenieure unternehmen Schritte, um die Lebensdauer der Voyager-Mission zu verlängern

By

NASA-Ingenieure ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 1977 gestartete Raumsonde Voyager ihre interstellare Erkundung noch viele weitere Jahre fortsetzt. Eine der Bemühungen befasst sich mit der Ansammlung von Treibstoffrückständen in engen Rohren in den Triebwerken, die für die Ausrichtung der Antennen der Raumfahrzeuge auf die Erde von entscheidender Bedeutung sind.

Um dieses Problem zu bekämpfen, hat die Mission einen Software-Patch implementiert, um ein erneutes Auftreten eines Fehlers zu verhindern, der letztes Jahr Voyager 1 betraf. Dieser Patch soll verhindern, dass Voyager 1 und sein Zwilling Voyager 2 erneut denselben Fehler erleben.

Die Triebwerke der Voyager-Raumsonde sind für die Aufrechterhaltung der Kommunikation mit der Erde von entscheidender Bedeutung. Um die Ansammlung von Treibstoffrückständen in den schmalen Rohren zu reduzieren, darf sich das Raumschiff vor dem Zünden der Triebwerke etwas weiter in jede Richtung drehen. Dadurch wird die Häufigkeit der Triebwerkszündungen verringert. Die Anpassungen des Drehbereichs des Triebwerks wurden durch das Senden von Befehlen im September und Oktober vorgenommen, und das Raumschiff kann sich nun fast 1 Grad weiter in jede Richtung bewegen als zuvor.

Das Team geht davon aus, dass diese Maßnahmen die vollständige Verstopfung der Treibstoffeinlassrohre des Triebwerks um mindestens weitere fünf Jahre, möglicherweise sogar länger, verzögern werden. In Zukunft können weitere Schritte unternommen werden, um die Lebensdauer der Triebwerke weiter zu verlängern.

Zusätzlich zur Behebung der Triebwerksablagerungen haben NASA-Ingenieure einen Software-Patch erstellt, um ein Problem zu beheben, das im Jahr 1 zu verstümmelten Statusberichten vom Bordcomputer der Voyager 2022 führte. Der Patch fungiert als Versicherungspolice, die das erneute Auftreten des Problems verhindert und die Langlebigkeit gewährleistet der Sonden.

Voyager 1 und Voyager 2 haben eine beeindruckende Distanz zurückgelegt, wobei Voyager 1 mehr als 15 Milliarden Meilen und Voyager 2 mehr als 12 Milliarden Meilen von der Erde entfernt zurückgelegt hat. Aufgrund des Alters des Raumfahrzeugs und der erheblichen Verzögerungszeit bei der Kommunikation besteht das Risiko, dass der Patch unbeabsichtigte Auswirkungen haben könnte. Um dieses Risiko zu mindern, erhält Voyager 2 zuerst den Patch und dient als Testumgebung für seinen Zwilling.

Die ursprünglich nur auf vier Jahre angelegte Voyager-Mission hat ihre ursprünglichen Ziele weit übertroffen. Voyager 2 besuchte nicht nur Saturn und Jupiter, sondern war auch die erste Raumsonde, die Uranus und Neptun traf. Die Mission wurde später erweitert, um die Sonden über die Heliosphäre hinaus zu schicken, die schützende Blase aus Partikeln und Magnetfeldern, die von der Sonne erzeugt wird. Voyager 1 erreichte 2012 die Heliopause, gefolgt von Voyager 2 im Jahr 2018.

Die Voyager-Missionen sind ein wesentlicher Teil des NASA Heliophysics System Observatory, das von der Heliophysics Division des Science Mission Directorate in Washington gefördert wird. Das Jet Propulsion Laboratory des Caltech hat die Raumsonde Voyager gebaut und betreibt sie.

Quellen:

– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)

– Informationen zur Raumsonde NASA Voyager