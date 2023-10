Die NASA unternimmt Schritte zur Ausweitung der Voyager-Raumschiffmissionen

By

Ingenieure der NASA-Mission Voyager setzen Maßnahmen um, um sicherzustellen, dass die Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 auch in den kommenden Jahren weiterhin den interstellaren Raum erkunden. Ein Schwerpunkt ihrer Bemühungen liegt auf der Beseitigung von Treibstoffrückständen, die sich in engen Rohren einiger Triebwerke des Raumfahrzeugs angesammelt haben. Diese Ansammlung kann die Fähigkeit der Triebwerke beeinträchtigen, die Antennen für die Kommunikation auf die Erde gerichtet zu halten. Das Team unternimmt Schritte, um den Aufbau zu verlangsamen, indem es dem Raumschiff erlaubt, sich etwas weiter in jede Richtung zu drehen, bevor es die Triebwerke abfeuert, wodurch die Häufigkeit der Abfeuerungen verringert wird. Diese Anpassungen wurden sorgfältig geplant, um die Auswirkungen auf die Mission zu minimieren und die Sammlung wertvoller wissenschaftlicher Daten sicherzustellen.

Das Ingenieurteam lädt außerdem einen Software-Patch hoch, um das erneute Auftreten eines Fehlers zu verhindern, der letztes Jahr bei Voyager 1 aufgetreten ist. Der Fehler wurde dadurch verursacht, dass das Haltungsartikulations- und Kontrollsystem (AACS) Befehle fehlleitete. Der Patch soll die Raumsonde künftig schützen und ihren Betrieb möglichst lange sicherstellen. Es wurde umfassend überprüft und überprüft, um etwaige Risiken, die sich aus seiner Umsetzung ergeben könnten, zu mindern. Voyager 2 wird den Patch zunächst als Testumgebung erhalten, bevor er auf Voyager 1 angewendet wird, das weiter von der Erde entfernt ist und daher wertvollere Daten enthält.

Voyager 1 und Voyager 2 haben bereits große Entfernungen von der Erde zurückgelegt, wobei Voyager 1 über 15 Milliarden Kilometer und Voyager 2 über 12 Milliarden Kilometer entfernt ist. Das Missionsteam geht davon aus, dass die Raumsonde mit den umgesetzten Maßnahmen noch mindestens fünf Jahre, wenn nicht sogar länger, im Einsatz sein wird. Die Voyager-Missionen liefern unschätzbare Daten über den interstellaren Raum und sind zu bedeutenden Meilensteinen in der Weltraumforschung geworden.

Quellen: NASA