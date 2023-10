Die NASA beginnt mit wichtigen Tests des aktualisierten RS-25-Triebwerks für Artemis-Missionen

By

Die NASA bereitet die Durchführung einer Reihe von Tests mit dem aktualisierten RS-25-Triebwerk vor, das die SLS-Rakete (Space Launch System) für zukünftige Artemis-Missionen zum Mond antreiben wird. Die Tests werden am Fred Haise Test Stand im Stennis Space Center der NASA in Mississippi stattfinden. Die Zertifizierungstestreihe, die bis 2024 laufen soll, wird aus 12 Tests bestehen, die jeweils mindestens 500 Sekunden dauern, um die tatsächliche Startdauer zu simulieren.

Bei den Tests wird der Entwicklungsmotor E0525 verwendet, um das Design des RS-25-Motors zu finalisieren und zu zertifizieren. Diese Tests werden wichtige Daten zur Leistung und Zuverlässigkeit des Motors liefern. Ziel der Tests ist es, sicherzustellen, dass das Triebwerk wie vorgesehen funktioniert und NASA-Nutzlasten und Astronauten sicher zum Mond und darüber hinaus befördert.

Der aktualisierte RS-25-Motor verfügt über neue Komponenten wie eine Düse, hydraulische Aktuatoren, flexible Kanäle und Turbopumpen. Die Tests werden bei Leistungsstufen von 80 % bis 113 % durchgeführt, mit dem Ziel, zuverlässige Sicherheitsmargen zu ermitteln. Die neuen RS-25-Triebwerke können eine Leistung von bis zu 111 % erreichen, verglichen mit den modifizierten Haupttriebwerken des Space Shuttles, die in den ersten Artemis-Missionen verwendet wurden und eine Leistung von bis zu 109 % erreichen können.

Sobald die Tests abgeschlossen sind, wird die NASA in Zusammenarbeit mit Aerojet Rocketdyne, dem Hauptauftragnehmer für SLS-Triebwerke, 24 neue RS-25-Triebwerke mit dem aktualisierten Design produzieren. Diese Triebwerke werden in der Artemis-5-Mission eingesetzt, die für 2028 geplant ist. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein für die NASA dar, da sie die Produktion von RS-25-Triebwerken wieder aufnehmen will.

Während die Fortschritte bei der Vorbereitung der Artemis-Missionen vielversprechend sind, bestehen Bedenken hinsichtlich der Erschwinglichkeit der SLS-Rakete. Ein aktueller Bericht hebt die hohen Kosten der Rakete hervor und stellt die Klarheit der tatsächlichen Kosten und die Möglichkeit zukünftiger Verzögerungen in Frage. Es besteht Bedarf an einer Neubewertung der Ausgaben der NASA für das SLS-Programm.

Quellen:

- NASA

– Gizmodo