Der historische erste Weltraumspaziergang der NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara

Zwei bahnbrechende NASA-Astronauten, Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara, haben am Mittwoch, dem 1. November, Geschichte geschrieben, als sie ihren ersten Weltraumspaziergang vor der beeindruckenden Internationalen Raumstation (ISS) begannen. In ihren ikonischen Raumanzügen begab sich das Duo auf die Mission, kritische Elektronikgeräte zu entfernen und wichtige Hardware zu ersetzen, die die lebenswichtigen Solaranlagen der Station unterstützt.

Der Weltraumspaziergang begann um 5:35 Uhr IST und sollte voraussichtlich eine beeindruckende Dauer von mehr als sechseinhalb Stunden haben. Das Ausmaß ihres Unterfangens war Moghbeli, erkennbar an ihrem mit leuchtend roten Streifen verzierten Anzug, und O'Hara, bescheiden in ihrer markenlosen Kleidung, nicht entgangen. Beide Astronauten sind seit ihrem Beginn am 70. September und nach ihrer Ankunft auf der ISS Anfang des Jahres wertvolle Mitglieder der Expedition 27.

Während sie anmutig über der Erde schwebten, wurden Moghbeli und O'Hara Teil einer ausgewählten Gruppe von Pionieren. Dies ist ihr erster Ausflug in die herausfordernde Welt der außerbordlichen Aktivitäten, besser bekannt als Weltraumspaziergänge. Die Bedeutung ihrer Leistung reicht über die Grenzen unseres Planeten hinaus und dient als Inspiration für angehende Astronauten und Wissenschaftler gleichermaßen.

FAQ:

F: Was ist ein Weltraumspaziergang?

A: Bei einem Weltraumspaziergang, auch Extravehicular Activity (EVA) genannt, verlässt ein Astronaut die Grenzen seines Raumschiffs, um sich in die Weiten des Weltraums zu wagen. Dadurch können sie kritische Aufgaben wie Reparaturen oder Wartungsarbeiten außerhalb des Raumfahrzeugs durchführen.

F: Was sind die Solaranlagen auf der Internationalen Raumstation?

A: Die Solaranlagen sind ein wesentlicher Bestandteil der Internationalen Raumstation und versorgen das umlaufende Labor mit Strom. Sie nutzen die Energie der Sonne, wandeln sie in Elektrizität um und versorgen so die lebenswichtigen Systeme an Bord der ISS.

F: Warum ist dieser Weltraumspaziergang bedeutsam?

A: Die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara haben mit ihrem ersten Weltraumspaziergang Geschichte geschrieben und wurden Teil einer exklusiven Gruppe von Personen, die sich außerhalb ihres Raumschiffs gewagt haben. Ihre Leistung zeigt den kontinuierlichen Fortschritt und die Erforschung der Menschheit im Weltraum und inspiriert zukünftige Generationen zu einer Karriere in der Wissenschaft und Weltraumforschung.

Quellen:

– NASA: www.nasa.gov