Das Universum erforschen: Das SPHEREx-Teleskop der NASA soll den Himmel kartieren

Mit dem Bau des weltraumgestützten Observatoriums SPHEREx begibt sich die NASA auf eine ehrgeizige neue Mission, um die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Dieses außergewöhnliche Projekt zielt darauf ab, beispiellose Details und Farben zu liefern, indem es über 450 Millionen Galaxien und 100 Millionen Sterne in unserer Galaxie kartiert. Was SPHEREx auszeichnet, ist seine Fähigkeit, Daten über unglaubliche 96 Farbbänder im Infrarotbereich zu erfassen.

Die Fertigstellung des Teleskops ist derzeit im Gange. Wissenschaftler des Jet Propulsion Laboratory der NASA bauen die verschiedenen Komponenten zur endgültigen Form zusammen. Durch SPHEREx erhoffen sie sich entscheidende Einblicke in die Geschichte des Universums und konzentrieren sich dabei auf drei Hauptbereiche: die Epoche der Reionisierung, das Spektrophotometer für die Geschichte des Universums und den Ices Explorer.

Im nahen Universum wird SPHEREx das Vorhandensein lebenswichtiger Moleküle wie Wasser und Kohlenmonoxid bei der Bildung von Sternscheiben in unserer eigenen Galaxie untersuchen. Diese Moleküle sind von grundlegender Bedeutung für die Entstehung des Lebens, wie wir es kennen, und ihre Existenz als Eis in diesen Systemen ist von immenser Bedeutung.

SPHEREx wagt sich in das ferne Universum und wird sich mit den Ursprüngen der Sternen- und Galaxienentstehung befassen, insbesondere während der Epoche der Reionisierung. Diese entscheidende Periode markierte die Zeit, in der die ersten Sterne und Galaxien des Universums genug Energie aussendeten, um jedes Wasserstoffatom in seiner riesigen Ausdehnung zu ionisieren. Durch die Analyse des kollektiven Lichts dieser alten Himmelskörper hoffen Wissenschaftler, die Geheimnisse rund um die Entstehung von Galaxien und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit zu lüften.

Darüber hinaus wird SPHEREx seinen Blick auf das Säuglingsuniversum richten, um das Konzept der Inflation zu untersuchen. Dieses Phänomen bezieht sich auf die exponentielle Expansion des Universums in den flüchtigen Augenblicken nach seiner Geburt. Durch die Messung des Einflusses der Inflation auf die Positionen von Galaxien und Materie möchte SPHEREx zu unserem Verständnis des frühen Universums beitragen.

Um SPHEREx vor störender Infrarotstrahlung zu schützen, ist das Teleskop mit kegelförmigen Abschirmungen ausgestattet. Diese Schutzschilde dienen als zuverlässiger Abwehrmechanismus gegen übermäßige Hitze, die von der Sonne, der Erde und sogar dem Teleskop selbst ausgeht. Darüber hinaus muss das Teleskop auf eine eisige Temperatur von -350 Grad Fahrenheit (-210 Grad Celsius) gekühlt werden, um das schwache und ferne Infrarotuniversum effektiv beobachten zu können.

Die spektroskopische Technik von SPHEREx umfasst die Erfassung von Licht bei präzisen Wellenlängen, was die Erstellung umfassender Himmelskarten ermöglicht. Der Start dieses technologisch fortschrittlichen Observatoriums ist frühestens im Juni 2024 mit einer Falcon 9-Rakete von SpaceX geplant. Es wird zweifellos unser Verständnis des Universums revolutionieren und neue Perspektiven auf die komplizierten Mechanismen bieten, die unsere kosmische Umgebung prägen.

