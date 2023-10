Weltraumspaziergang verzögert sich, da die Untersuchung des Kühlmittellecks fortgesetzt wird

By

Ein geplanter Weltraumspaziergang auf der Internationalen Raumstation wurde aufgrund einer laufenden Untersuchung eines Kühlmittellecks verschoben. Der ursprünglich für den 19. Oktober geplante Weltraumspaziergang soll nun später in diesem Jahr stattfinden. Die Ingenieure benötigen zusätzliche Zeit, um die Analyse des Kühlmittellecks abzuschließen, das am 9. Oktober aufgetreten ist. Das Kühlmittel stellt zwar keine Gefahr für die Besatzung dar, es werden jedoch Vorkehrungen getroffen, um eine mögliche Beeinträchtigung der Ausrüstung durch das Eindringen kleiner Spuren der Substanz in interne Systeme zu verhindern.

Die Neuplanung des Weltraumspaziergangs hat keine Auswirkungen auf den Betrieb der Raumstation, da die geplanten Aufgaben für den Weltraumspaziergang nicht zeitkritisch sind. In der Zwischenzeit sind für später in diesem Jahr zwei weitere Weltraumspaziergänge geplant. Am 30. Oktober werden die NASA-Astronauten Loral O'Hara und Jasmin Moghbeli den US-Weltraumspaziergang 89 durchführen. Zu ihren Aufgaben gehört die Entfernung einer defekten Elektronikbox und der Austausch einer Rolllagerbaugruppe. Für beide Astronauten wird es der erste Weltraumspaziergang sein.

Bei einem weiteren Weltraumspaziergang werden NASA-Astronaut Loral O'Hara und ESA-Astronaut Andreas Mogensen den US-Weltraumspaziergang 90 durchführen. Zu den Aufgaben dieses Weltraumspaziergangs gehören das Sammeln von Proben zur Analyse des Vorhandenseins von Mikroorganismen an der Außenseite der Raumstation sowie die Durchführung von Wartungsarbeiten, einschließlich des Austauschs einer hochauflösenden Kamera.

Zusätzlich zu den US-Weltraumspaziergängen sollen am 25. Oktober die russischen Kosmonauten Oleg Kononenko und Nikolai Chub zu einem Weltraumspaziergang aufbrechen. Zu ihren Aufgaben gehört die Installation eines synthetischen Radarkommunikationssystems und der Einsatz eines Nanosatelliten zum Testen der Sonnensegeltechnologie.

Die laufenden Untersuchungen und Weltraumspaziergänge zeigen die regelmäßigen Wartungs- und Reparaturaktivitäten, die für den sicheren und effizienten Betrieb der Internationalen Raumstation unerlässlich sind.

