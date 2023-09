NASA-Raumsonde OSIRIS-REx gibt Asteroiden-Probenkapsel zur Landung in der Wüste von Utah frei

By

Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx soll eine Probenkapsel mit Material des Asteroiden Bennu freisetzen, die dann in der Wüste von Utah landen wird. Die Raumsonde, bekannt als Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security–Regolith Explorer (OSIRIS-REx), sammelte im Jahr 2020 eine Gesteins- und Staubprobe von Bennus Oberfläche. Während eines Vorbeiflugs an der Erde wird die Raumsonde ihre Probenkapsel abwerfen der Boden.

Asteroiden sind Überreste aus der Frühzeit unseres Sonnensystems, die 4.5 Milliarden Jahre alt sind. Sie dienen als Zeitkapseln, bewahren die Geschichte unseres Sonnensystems und enthalten möglicherweise Hinweise auf den Ursprung und die Entwicklung unseres Sonnensystems. Durch die direkte Untersuchung von Proben eines Asteroiden wie Bennu können Wissenschaftler wertvolle Erkenntnisse über die Ankunft wesentlicher Elemente wie Wasser und organischer Moleküle gewinnen, die für das Leben auf der Erde von entscheidender Bedeutung sind.

Bennu gilt als potenziell gefährlicher Asteroid mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 300 Jahren mit der Erde zu kollidieren. Das Verständnis seiner Zusammensetzung anhand der gesammelten Probe könnte bei der Entwicklung wirksamer Verteidigungsstrategien hilfreich sein. Darüber hinaus weisen Proben, die direkt aus dem Weltraum zurückgebracht werden, empfindliche Merkmale auf, die verloren gehen können, wenn ein Meteorit in die Erdatmosphäre eindringt.

Direkt zurückgegebene Proben können wissenschaftliche Fragen beantworten, die durch Fernbeobachtungen nicht vollständig beantwortet werden können. Die Bennu-Probe liefert ein klares Verständnis ihrer Quelle und ihres geologischen Kontexts, der bei auf der Erde gefundenen Meteoriten oft unbekannt ist. Darüber hinaus bietet die kohlenstoffreiche Chemie von Bennu Einblicke in organische Moleküle, die für die Biologie relevant sind.

Die Probe wird in einem speziellen Kurationslabor im Johnson Space Center der NASA in Houston gelagert, um ihren Zustand zu bewahren. Wissenschaftler auf der ganzen Welt werden zu Forschungszwecken Zugriff auf diese Proben haben, wobei ein Teil künftigen Generationen vorbehalten bleibt. Die NASA wird die Landung der OSIRIS-REx-Probenkapsel live auf ihren offiziellen Social-Media-Plattformen übertragen.

