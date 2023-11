Im November erwarten Himmelsbeobachter neue Entdeckungen: Venus, Jupiter, Saturn und die Leoniden-Meteore

Der November ist ein aufregender Monat für Himmelsbeobachter, da die NASA eine Reihe von Himmelsereignissen enthüllt, die diejenigen begeistern werden, die in den Nachthimmel blicken. Zusätzlich zu den Dauerbrennern wie Venus, Jupiter und Saturn wird auch der faszinierende Leoniden-Meteorschauer alljährlich auftreten. Machen Sie sich bereit, Zeuge dieser astronomischen Wunder zu werden und die Wunder zu entdecken, die Sie erwarten.

Venus, der strahlende Planet der Liebe und Schönheit, wird den ganzen November über den Nachthimmel zieren. Halten Sie kurz vor der Morgendämmerung danach Ausschau, wenn es am östlichen Horizont aufsteigt. Wenn Sie das Glück haben, klare Sicht zu haben, können Sie möglicherweise auch einen Blick auf Jupiter erhaschen, der hell leuchtet, wenn er auf der gegenüberliegenden Seite des Himmels untergeht.

Am Morgen des 9. November erwartet Frühaufsteher ein atemberaubender Anblick. Eine zarte Mondsichel schwebt direkt unter der Venus und schafft ein himmlisches Tableau, das Ihre Sinne mit Sicherheit fesseln wird. Eine Woche später, am 17. November, erscheint die Mondsichel tief im Südwesten und taucht die Dämmerung in ihr sanftes Leuchten. Dank der Mondillusion erscheint der Mond in der Nähe des Horizonts größer, was seinen Reiz noch verstärkt.

Saturn, das beringte Wunder, wird am 20. November nach Sonnenuntergang einen atemberaubenden Auftritt haben. Schauen Sie in den Südhimmel und finden Sie Saturn knapp über einem Viertelmond. Als zusätzlichen Bonus werden sich die hellen Sterne Fomalhaut und Altair diesem himmlischen Trio anschließen und für ein atemberaubendes Schauspiel sorgen. Vier Tage später, am 24. November, wird nach Sonnenuntergang ein fast voller Mond in unmittelbarer Nähe von Jupiter zu sehen sein.

Im November werden Himmelsbeobachter mit dem alljährlichen Leoniden-Meteorschauer verwöhnt. Der nach dem Sternbild Löwe benannte Leonidenschauer tritt auf, wenn die Erde durch die vom Tempel-Tuttle-Kometen zurückgelassenen Staubpartikel strömt. Der Höhepunkt des Meteoritenschauers wird über Nacht am 17. November erreicht, wobei die beste Beobachtungszeit zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang am 18. November liegt. Seien Sie darauf vorbereitet, helle Meteore mit atemberaubenden Spuren zu beobachten, die am Nachthimmel verweilen.

FAQ:

F: Was ist der Leoniden-Meteorschauer?

A: Der Leoniden-Meteorschauer ist ein jährliches Ereignis, das auftritt, wenn die Erde durch die vom Tempel-Tuttle-Kometen zurückgelassenen Trümmer strömt. Staubpartikel des Kometen verglühen in der Erdatmosphäre und erzeugen helle Meteore am Nachthimmel.

F: Wann ist der Höhepunkt des Leoniden-Meteorschauers?

A: Der Leoniden-Meteorschauer wird am 17. November über Nacht seinen Höhepunkt erreichen, wobei die beste Beobachtungszeit zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang am 18. November liegt.

F: Wie bekomme ich den besten Blick auf den Leoniden-Meteorschauer?

A: Um den besten Blick auf den Leoniden-Meteorschauer zu erhalten, suchen Sie sich einen sicheren und dunklen Ort abseits von hellem Licht. Legen Sie sich hin und schauen Sie gerade nach oben, um die Meteore zu beobachten, die über den Himmel streifen.

Denken Sie daran, diese spektakulären himmlischen Ereignisse in Ihrem Kalender zu markieren und Ihren Alarm einzustellen. Mit Venus, Jupiter, Saturn und den Leoniden-Meteoren, die den Nachthimmel zieren, verspricht der November ein außergewöhnlicher Monat für Sterngucker zu werden. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Wunder des Universums direkt von Ihrem eigenen Garten aus zu erleben.

Quellen:

Astronomie.com