Im Weltraum gestrandeter Astronaut bricht Rekord für Mission mit der längsten Dauer

Der NASA-Astronaut Frank Rubio hat den Rekord für die Mission mit der längsten Dauer eines US-Astronauten gebrochen, nachdem er im Weltraum gestrandet war. Rubio sollte sechs Monate nach dem Start zur Internationalen Raumstation (ISS) im September 2022 zur Erde zurückkehren. Eine Fehlfunktion während seiner Rückfahrt führte jedoch dazu, dass er in der erdnahen Umlaufbahn feststeckte, was seinen Aufenthalt auf über ein Jahr verlängerte. Am Montag übertraf Rubio den bisherigen Rekord von 355 Tagen, den Mark Vande Hei im Jahr 2022 aufgestellt hatte. Er soll frühestens am 27. September zur Erde zurückkehren, was insgesamt 371 Tage in der Erdumlaufbahn bedeutet. Diese Leistung macht ihn auch zu einem von nur sechs Menschen, die ein Jahr im Weltraum verbringen.

In einem Interview mit ABCs Good Morning America betonte Rubio die Bedeutung seiner längeren Zeit im Weltraum. Er betonte, wie wichtig es ist, zu verstehen, wie sich der menschliche Körper anpasst und aushält, um die Leistung bei zukünftigen Weltraumforschungsmissionen zum Mond, zum Mars und darüber hinaus zu optimieren. Rubios Reise zur ISS war einzigartig, da er seit April 2021 der erste US-Astronaut war, der eine russische Sojus-Rakete bestieg. Dies war Teil einer Sitztauschvereinbarung zwischen der NASA und Roskosmos.

Der Vorfall, der dazu führte, dass Rubio strandete, betraf ein Kühlmittelleck aus der Sojus-Raumsonde. Neben Rubio waren auch die Roskosmos-Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin betroffen. Das Leck machte die Raumsonde für ihre Rückkehr zur Erde ungeeignet, was zu einer Verlängerung ihres Aufenthalts auf der ISS um weitere sechs Monate führte. Sie sollen noch in diesem Monat zur Erde zurückkehren.

Rubios unerwartete und längere Mission liefert wertvolle Einblicke in die Ausdauer des menschlichen Körpers im Weltraum. Es baut Wissen auf, das zum zukünftigen Erfolg von Weltraumforschungsmissionen beitragen wird. Weitere Updates zur Raumfahrt finden Sie auf der speziellen Raumfahrtseite von Gizmodo.