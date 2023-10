Die OSIRIS-REx-Sonde der NASA liefert Proben vom Asteroiden Bennu mit wertvollen Hinweisen auf die Entstehung der Erde

Wissenschaftler haben bekannt gegeben, dass Gesteine ​​und Böden, die von der NASA-Sonde OSIRIS-REx vom Asteroiden Bennu gesammelt wurden, wasserführende Tonmineralien und hohe Kohlenstoffkonzentrationen enthalten. Diese Proben, die letzten Monat zur Erde zurückgebracht wurden, liefern wichtige Einblicke in die Entstehung unseres Planeten und stützen Theorien über die Ankunft von Wasser auf der Erde in der Antike.

Laut Dante Lauretta, dem Hauptforscher der Asteroidenproben-Rückgabemission, ist in den in den Proben gefundenen Tonmineralien Wasser in ihrer Kristallstruktur eingeschlossen. Diese Mineralien könnten vor Milliarden von Jahren auf der Erde gelandet sein, unseren Planeten bewohnbar gemacht und zur Existenz von Ozeanen, Seen, Flüssen und Regen beigetragen haben.

Die unerwartete Entdeckung von Staub und kleinen Fragmenten von Bennu in der Probenrückgabekapsel hat die Öffnung und Untersuchung des Probenaufnahmemechanismus verzögert. Die erste Untersuchung des Asteroidenstaubs mit einem leistungsstarken Elektronenmikroskop hat jedoch bereits das Vorhandensein von wasserführenden Tonmineralien, Sulfiden und erheblichen Mengen Kohlenstoff ergeben.

Sulfide sind wichtig für die Planetenentwicklung, Schmelzprozesse und die Biologie, da sie eine Rolle bei der Bildung von Aminosäuren spielen, die Proteinen Struktur verleihen. NASA-Administrator Bill Nelson betonte, dass die in den Proben gefundenen Kohlenstoff- und Wassermoleküle entscheidend für das Verständnis der Entstehung unseres eigenen Planeten und des Ursprungs von Elementen sind, die möglicherweise zum Leben geführt haben.

Sobald der Probenerfassungsmechanismus geöffnet ist, wird die gesamte Probe kategorisiert, wobei ein Teil für die Untersuchung durch das OSIRIS-REx-Team reserviert und kleinere Teile mit internationalen Partnern geteilt werden. Der Rest wird zur weiteren Analyse durch Wissenschaftler auf der ganzen Welt kuratiert.

Ziel der OSIRIS-REx-Mission ist es, die bei der Geburt des Sonnensystems vorhandenen Materialien zu untersuchen und die Zusammensetzung und Entwicklung von Asteroiden zu untersuchen, um den Ursprung der Ozeane der Erde und die potenziellen Risiken von Asteroideneinschlägen besser zu verstehen. Die von Bennu zurückgegebenen Proben liefern wertvolle Einblicke in diese Forschungsbereiche und schaffen die Grundlage für weitere wissenschaftliche Entdeckungen.

