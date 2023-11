Neue NASA-Testsignale machen Fortschritte bei der Kommunikation im Weltraum

In einer bahnbrechenden Leistung hat die NASA ihr Deep Space Optical Communications (DSOC)-System erfolgreich getestet und nutzt dabei ein Lasersignal, um mit der Raumsonde Psyche auf ihrer Reise zu einem mysteriösen Metallasteroiden zu kommunizieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kommunikationsmethoden, die auf Radiowellen basieren, nutzt das DSOC-System die Leistung von Laserlicht, um Informationen über große Entfernungen im Weltraum zu übertragen.

Bei dem Test, der am 14. November stattfand, wurde ein Lasersignal von einem Instrument an Bord der Raumsonde Psyche abgefeuert – unglaubliche 10 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das Signal wurde von Bodenstationen am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA in Südkalifornien empfangen und markierte den ersten großen Meilenstein für das DSOC-System.

Durch die Nutzung der Kraft des Laserlichts will die NASA die Kommunikation im Weltraum revolutionieren und die Datenübertragungsgeschwindigkeit deutlich erhöhen. Im Vergleich zu Radiowellen hat Laserlicht kürzere Wellenlängen und ermöglicht die Übertragung von 10 bis 100 Mal mehr Informationen pro Zeiteinheit. Dieser Durchbruch könnte erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Missionen zum Mond, zum Mars und darüber hinaus haben.

Während die Laserkommunikation in der Erdumlaufbahn und bei Missionen zum Mond getestet wurde, stellt das DSOC-System den bislang anspruchsvollsten und am weitesten entfernten Test dar. Der erfolgreiche Test bringt die NASA einen Schritt näher daran, Astronauten der Zukunft in die Lage zu versetzen, sich für eine nahtlose Kommunikation mit der Bodenkontrolle auf Laserlicht zu verlassen.

Während die Raumsonde Psyche ihre Reise zum gleichnamigen Asteroiden im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter fortsetzt, werden Ingenieure das DSOC-System weiter verfeinern und testen. Nach Erreichen ihres Ziels im Jahr 2029 wird Psyche fast 29 Monate damit verbringen, die faszinierende metallische Welt zu studieren.

FAQ:

F: Was ist das DSOC-System?

A: Das DSOC-System ist das Deep Space Optical Communications System der NASA, das Laserlicht anstelle von Radiowellen für die Fernkommunikation im Weltraum verwendet.

F: Wie unterscheidet sich die Laserkommunikation von der herkömmlichen Funkkommunikation?

A: Bei der Laserkommunikation werden kürzere Lichtwellenlängen verwendet, was im Vergleich zu Radiowellen eine viel schnellere Datenübertragung ermöglicht.

F: Welche potenziellen Vorteile bietet die Laserkommunikation im Weltraum?

A: Laserkommunikation könnte die pro Zeiteinheit übertragene Informationsmenge erheblich steigern, die Weltraumkommunikation revolutionieren und eine schnellere Datenübertragung für zukünftige Missionen ermöglichen.

F: Wie wirkt sich der erfolgreiche Test des DSOC-Systems auf zukünftige Missionen aus?

A: Der erfolgreiche Test bringt die NASA näher an die Nutzung der Laserkommunikation für zukünftige Missionen zum Mond, zum Mars und zu anderen Zielen heran und ermöglicht Astronauten eine effizientere und zuverlässigere Kommunikation mit der Bodenkontrolle.