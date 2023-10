Psyche-Mission der NASA: Erforschung eines wertvollen Asteroiden

By

Die NASA bereitet sich auf eine außergewöhnliche Mission vor, die am 12. Oktober starten soll. Die Mission dreht sich um die Raumsonde Psyche, die mit solarelektrischem Antrieb zu einem Asteroiden fliegen wird. Dieses innovative Antriebssystem nutzt die Kraft der Sonne, um geladene Teilchen zu erzeugen und so das Raumschiff voranzutreiben.

Was diese Mission wirklich bemerkenswert macht, ist das Ziel selbst – ein Asteroid im Wert von mehr als außergewöhnlichen 10,000 Billiarden US-Dollar. Um dies ins rechte Licht zu rücken: Es übersteigt den Gesamtwert des gesamten Goldes auf der Erde. Der Start der Mission ist vom Kennedy Space Center der NASA in Florida an Bord einer SpaceX Falcon Heavy Rocket geplant.

Das Hauptziel der Psyche-Mission besteht darin, eine umfassende Untersuchung des Asteroiden durchzuführen. Diese Studie könnte wertvolle Einblicke in die frühe Entstehung unseres Planeten und die Natur der Planetenkerne liefern. Durch die Kartierung der Oberfläche des Asteroiden und die Untersuchung seiner Eigenschaften hoffen Wissenschaftler, ein tieferes Verständnis seiner Zusammensetzung und Herkunft zu erlangen.

Zusätzlich zu ihrer wissenschaftlichen Bedeutung könnte diese Mission tiefgreifende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Der immense Wert, der mit diesem Himmelskörper verbunden ist, bietet eine Chance für eine potenzielle Ressourcenausbeutung in der Zukunft.

Die Psyche-Mission wird von der Arizona State University geleitet und ist Teil des Discovery-Programms der NASA. Die NASA hat den Start sorgfältig vorbereitet und dafür gesorgt, dass alles in bester Ordnung ist. Im Erfolgsfall könnte diese bahnbrechende Mission unser Verständnis von Asteroiden und ihrem potenziellen wirtschaftlichen Wert revolutionieren.

Quellen:



NASA



Arizona State University