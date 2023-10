NASA startet erfolgreich Psyche-Mission zur Erforschung metallreichen Asteroiden

By

Der NASA ist ein erfolgreicher Start der Psyche-Mission gelungen, deren Ziel die Erforschung eines Asteroiden ist, der reich an wertvollen Metallen wie Gold, Diamant und Platin ist. Die Raumsonde Psyche wurde am 13. Oktober um 10:19 Uhr EDT vom Kennedy Space Center der NASA in Florida auf einer Falcon Heavy-Rakete gestartet.

Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Falcon Heavy von SpaceX dar, da es die erste interplanetare Mission der Rakete und auch ihre erste wissenschaftliche Mission für das Launch Services Program der NASA ist. Die beiden seitlichen Trägerraketen der Falcon Heavy landeten erfolgreich auf der Cape Canaveral Space Force Station auf der Erde, was für jede Trägerrakete die vierte Landung darstellte.

Die Raumsonde begibt sich auf eine sechsjährige Reise über eine Distanz von rund 3.6 Milliarden Kilometern, um den Asteroiden Psyche zu erreichen, der zwischen Mars und Jupiter um die Sonne kreist. Diese Mission bietet der NASA die Möglichkeit, eine Welt zu erkunden, die hauptsächlich aus Metall-, insbesondere Eisenkernen, besteht.

Während der etwa sechsjährigen Reise wird die NASA mit ihrer Deep Space Optical Communications (DSOC)-Technologie die erste optische Kommunikationsdemonstration jenseits des Mondes durchführen. DSOC wird in den ersten zwei Jahren der Mission in Betrieb sein und optische Kommunikation über weitaus größere Entfernungen als bisher möglich ermöglichen.

Zusätzlich zum DSOC ist die Raumsonde Psyche mit mehreren Instrumenten ausgestattet, darunter zwei multispektrale Bildgeber, zwei Magnetometer sowie ein Gammastrahlen- und Neutronenspektrometer. Diese Instrumente werden bei der Kartierung und Untersuchung der Zusammensetzung des Asteroiden bei seiner Ankunft helfen.

Die Raumsonde Psyche wird voraussichtlich im Jahr 2029 nach einer solarbetriebenen Kreuzfahrt den Asteroiden Psyche erreichen. Es wird 26 Monate im Orbit um den Asteroiden verbringen und umfangreiche Studien durchführen, um unser Verständnis der Entstehung von Planetenkernen zu verbessern.

