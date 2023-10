NASA-Raumsonde Psyche führt spannendes Experiment mit Lasertechnologie durch

By

Die NASA-Raumsonde Psyche hat ihre Mission zur Erforschung des gleichnamigen metallreichen Asteroiden begonnen. Neben der wissenschaftlichen Erforschung des Asteroiden wird die Raumsonde auch eine bahnbrechende Lasertechnologie namens Deep Space Optical Communications Project (DSOC) testen. Diese experimentelle Technologie zielt darauf ab, große Datenmengen zu und von weit entfernten Raumfahrzeugen zu übertragen und dabei im Vergleich zur herkömmlichen Funkkommunikation deutlich verbesserte Datenraten zu ermöglichen. DSOC hat das Potenzial, künftige Missionen zu revolutionieren und beispielsweise die Übertragung hochauflösender Bilder und Videos vom Mars zu ermöglichen.

Das DSOC-System besteht aus einem Nahinfrarot-Laser-Transceiver und einer Photonenzählkamera, die in einem Sonnenschirm auf der Raumsonde Psyche untergebracht sind. Der Laser-Transceiver überträgt Daten mit einem 4-Watt-Laser, während die Kamera Daten mit niedriger Rate von der Erde empfängt. Diese Technologie wird etwa 20 Tage nach dem Start getestet, dient jedoch in erster Linie der Technologiedemonstration. Die von Psyche gesammelten Missionsdaten werden über herkömmliche Funkkommunikation weitergeleitet.

DSOC steht vor mehreren Herausforderungen, darunter der Notwendigkeit, den Laserstrahl präzise auf eine Empfangsstation auf der Erde zu richten und gleichzeitig das schwächere Signal über weite Entfernungen auszugleichen. Um die schwachen Lasersignale zu empfangen, werden supraleitende Nanodrahtdetektoren verwendet, die auf einer Gefriertemperatur von 1 Grad Kelvin gehalten werden. Diese Detektoren wandeln die Photonen in elektrische Impulse um, die dann verarbeitet werden, um die Informationen im Signal zu extrahieren.

Im Erfolgsfall wird das DSOC-System eine Datenübertragung mit einer viel höheren Kapazität als herkömmliche Funksysteme ermöglichen und Megabytes an Daten pro Sekunde statt Kilobytes bieten. Diese Technologie wird von entscheidender Bedeutung sein, da der Datenbedarf für Weltraummissionen weiter wächst. Während das aktuelle Deep-Space-Antennennetzwerk die Funkkommunikation unterstützt, ist für optische Laser eine neue Infrastruktur erforderlich. Die NASA arbeitet an der Entwicklung der notwendigen Bodensysteme zur Unterstützung von DSOC, einschließlich eines Hochleistungslasersenders und der Verwendung des 200-Zoll-Hale-Teleskops am Palomar-Observatorium des Caltech zum Empfang von Hochgeschwindigkeitsdaten vom Raumschiff.

Eine Einschränkung optischer Laser besteht jedoch in ihrer Anfälligkeit gegenüber Naturphänomenen wie Wolken, Rauch und Dunst. Die Bewölkung kann die Übertragung optischer Signale beeinträchtigen und die Funkkommunikation zu einem notwendigen Backup für zukünftige Missionen machen, bei denen optische Laser zum Einsatz kommen.

Die Mission der Raumsonde Psyche stellt die neuesten Bemühungen in der Asteroidenforschung dar, nachdem die OSIRIS-REx-Probe erfolgreich von Bennu zurückgebracht wurde. Während die NASA weiterhin die Grenzen der Weltraumforschung ausdehnt, stellt DSOC einen bedeutenden Schritt dar, um eine Datenübertragung mit hoher Bandbreite von entfernten Zielen wie dem Mars zu ermöglichen.

Quellen: NASA, NASA/JPL-Caltech, Caltech/Palomar Observatory