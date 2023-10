Eine Reise zu 16 Psyche: Die ehrgeizige Mission der NASA zur Erforschung eines außergewöhnlichen Asteroiden

By

Die NASA startet eine aufregende Weltraummission namens Psyche, bei der sie ein Raumschiff auf eine 2.2 Milliarden Meilen lange Reise zu einem Asteroiden namens 16 Psyche schickt. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Weltraumgesteinen wird angenommen, dass 16 Psyche der verbleibende Metallkern eines Planeten ist, der vor langer Zeit seine äußeren Schichten verloren hat. Wenn diese Hypothese zutrifft, hat der Asteroid das Potenzial, wertvolle Einblicke in den Erdkern zu liefern, da sowohl 16 Psyche als auch unser Planet voraussichtlich ähnliche Metallzusammensetzungen bestehend aus Eisen und Nickel aufweisen.

Doch selbst wenn sich die Wissenschaftler irren und sich herausstellt, dass Psyche ein anderes kosmisches Objekt ist, wäre es dennoch ein Grund zum Feiern. Tatsächlich besteht die zweite vom Team vorgeschlagene Möglichkeit darin, dass 16 Psyche aus Material besteht, das in der Nähe der Sonne entstand und einen Transformationsprozess durchlief, bei dem sich die Sauerstoffatome von den Eisenatomen trennten und die Metallform zurückließen. Diese Art von Material wird von Planetenforschern seit langem theoretisiert, wurde jedoch bisher noch nie im Sonnensystem gefunden.

Die Psyche-Mission, die am 12. Oktober an Bord einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete starten soll, zielt darauf ab, diesen faszinierenden Asteroiden zu erforschen und möglicherweise unser Verständnis des frühen Sonnensystems neu zu definieren. Ein bemerkenswerter Aspekt dieser Mission ist der Einsatz von Hall-Effekt-Triebwerken, einem Antriebssystem, das Xenongas mithilfe von Elektrizität ionisiert. Die dabei entstehenden geladenen Ionen erzeugen ein elektrisches Feld und treiben das Raumschiff mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit von 15 Kilometern pro Sekunde an.

Nach dem Start wird die Raumsonde Psyche mit Unterstützung der Hall-Effekt-Triebwerke ihre Reise in Richtung 16 Psyche antreten. Sobald es die Nähe des Mars erreicht, wird es ein Gravitationsschleudermanöver nutzen, um die nötige Geschwindigkeit zu erreichen, um den Asteroiden zu erreichen. Bei der Ankunft wird die Raumsonde mehrere Messinstrumente einsetzen, um die Zusammensetzung und das Magnetfeld des Asteroiden zu untersuchen und wertvolle Daten und potenzielle Einblicke in die Entstehung des frühen Sonnensystems zu liefern.

Von dieser ehrgeizigen Mission wird erwartet, dass sie unser Verständnis von Asteroiden und den Ursprüngen von Himmelskörpern revolutioniert. Psyches Entdeckungen werden zweifellos bedeutende Spuren in der Astronomie hinterlassen und uns einen Einblick in die Geheimnisse unserer kosmischen Nachbarschaft gewähren.

