Ausgemustertes NASA-Radioteleskop zur Untersuchung von Sonnenflecken während einer ringförmigen Sonnenfinsternis

Ein ausgemustertes NASA-Radioteleskop wird während der bevorstehenden ringförmigen Sonnenfinsternis am 14. Oktober eingesetzt, um die Auswirkungen der Sonnenfleckenbedeckung durch den Mond zu untersuchen. Dieses als Solar Patrol bekannte Projekt ist Teil des Citizen-Science-Programms und dient als Probelauf für ein größeres Experiment während der totalen Sonnenfinsternis am 8. April nächsten Jahres. Das Goldstone Apple Valley Radio Telescope (GAVRT) genannte Teleskop wurde zuvor von der NASA zur Erforschung des Weltraums eingesetzt. Es wird jetzt von Studenten für verschiedene wissenschaftliche Studien aus der Ferne bedient, darunter die Kartierung der Sonne im Radiowellenlängenbereich.

Während der Finsternisse wird GAVRT die innere Korona der Sonne beobachten, um aktive Regionen und Sonnenflecken zu untersuchen. Sonnenflecken sind Störungen im Magnetfeld der Sonne, die als dunkle Flecken auf ihrer Oberfläche sichtbar sind. Das Radioteleskop wird sich auf die Untersuchung dieser aktiven Regionen konzentrieren, während der Mond über sie hinwegzieht. Durch die Analyse der Radioemissionen bei verschiedenen Frequenzen können die Forscher das Magnetfeld in den Sonnenschichten über den Sonnenflecken messen.

Während GAVRT nicht in der Lage sein wird, optisch ansprechende Bilder aufzunehmen, wird es wertvolle Daten über das Verhalten von Sonnenflecken während der Finsternisse liefern. Da der Mond im Laufe der Zeit verschiedene Teile des Sonnenflecks bedeckt, nimmt die von der Antenne gesammelte Leistung ab. Dies wird es den Wissenschaftlern ermöglichen, die Sonnenflecken in hoher Auflösung detailliert zu analysieren und etwaige Veränderungen in den Radioemissionen der aktiven Regionen zu beobachten.

Der Erfolg des Projekts hängt vom Vorhandensein von Sonnenflecken während der Finsternisse und der Geometrie ihrer Wechselwirkung mit dem Mond ab. Obwohl es sich bei den Finsternissen selbst nicht um totale oder ringförmige Finsternisse handeln wird, wird es von den spezifischen Bedingungen abhängen, ob das Radioteleskop die notwendigen Daten sammeln kann.

Insgesamt zeigt dieses Projekt das Potenzial der Umnutzung ausgemusterter NASA-Geräte für wissenschaftliche Forschung und den Wert von Citizen-Science-Initiativen für die Erweiterung unseres Wissens über den Kosmos.

