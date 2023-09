Perseverance Rover bricht Rekorde mit autonomer Navigation durch anspruchsvolles Marsgelände

By

Der Perseverance-Rover der NASA hat eine bemerkenswerte Leistung vollbracht, indem er mit Rekordgeschwindigkeit ein großes Felsbrockenfeld auf dem Mars durchquert hat. Es dauerte nur ein Drittel der Zeit, die sein Vorgänger Curiosity für die Bewältigung dieser Aufgabe benötigt hätte. Die erfolgreiche Reise des Rovers durch das anspruchsvolle Gelände des Snowdrift Peak im Jezero-Krater ist ein Beweis für seine fortschrittlichen autonomen Navigationsfähigkeiten.

Perseverance betrat den Jezero-Krater am 26. Juni 2023 mit der Mission, den Snowdrift Peak, eine felsige Region innerhalb des Kraters, zu erkunden. Das Gelände erwies sich als rauer und dichter mit großen Steinen besiedelt als alles, was der Rover zuvor gesehen hatte. Anstatt dieses Hindernis zu umgehen, was Wochen gedauert hätte, beschloss Perseverance, es direkt anzugehen.

Die Fähigkeit des Rovers, durch dieses anspruchsvolle Gelände zu navigieren, ist hauptsächlich seinem fortschrittlichen AutoNav-System zu verdanken, das autonome Fahrfunktionen bietet. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern verfügt Perseverance über den einzigartigen Vorteil, dass zwei Computergehirne zusammenarbeiten und Entscheidungen in Echtzeit treffen können.

Dank seiner bemerkenswerten autonomen Navigationsfähigkeiten konnte Perseverance den Snowdrift Peak in etwas mehr als einem Monat überqueren, wobei nur ein kleiner Teil dieser Zeit für tatsächliche Bewegung aufgewendet wurde. Es legte eine Strecke von 2,490 Fuß (759 Meter) zurück und übertraf damit die ursprünglich von der NASA geplante Strecke von 1,706 Fuß (520 Meter). Die Echtzeit-Entscheidungsfindung von AutoNav ermöglichte es dem Rover, um Felsen herum zu manövrieren, die in den für die Routenplanung verwendeten Orbitalbildern nicht sichtbar waren.

Perseverance hat mit seinen Navigationsfähigkeiten Rekorde auf dem Mars aufgestellt. Es hält den Tagesstreckenrekord von 1,140.7 Fuß (347.7 Meter), was etwas weniger als einer Viertelmeile entspricht. Darüber hinaus hält es den Rekord für die längste Marsnavigation ohne menschliche Hilfe und legt 2,296.2 Fuß (699.9 Meter) zurück.

Allerdings steht der Rover in den kommenden Tagen und Monaten noch vor anspruchsvollerem Terrain, während er seine Mission zur Suche nach Anzeichen biologischen Lebens auf dem Mars fortsetzt. Vor kurzem begann es, die Mandu-Mauer zu überqueren, eine Bergrückenlinie am inneren Rand des westlichen Randes von Jezero, was den Rover und sein AutoNav-System vor zusätzliche Herausforderungen stellte.

Die Erfolge von Perseverance bei der autonomen Navigation durch schwieriges Marsgelände zeigen sein Engagement für die Maximierung der wissenschaftlichen Erkundungszeit und die kontinuierliche Suche nach wissenschaftlichen Entdeckungen. Die bisher erzielten Ergebnisse unterstreichen die fortschrittlichen Fähigkeiten des Rovers und bereiten die Bühne für weitere spannende Erkenntnisse in der Zukunft.

