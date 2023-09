Der Perseverance Rover der NASA stellt mit Hilfe von AutoNav einen Rekord auf

By

Der Perseverance-Rover der NASA hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem er mithilfe seines automatischen Navigationssystems AutoNav erfolgreich durch ein gefährliches Stück Marsland manövrierte. Diese Leistung sparte den Wissenschaftlern wertvolle Zeit und ermöglichte ihnen, sich auf die Durchführung weiterer wissenschaftlicher Forschungen zu konzentrieren.

Normalerweise zeichnet das Missionsteam den Kurs des Rovers manuell auf. Allerdings erwies sich AutoNav in diesem Fall als außergewöhnlich, da es Perseverance sicher um Felsen herumführte, die auf den Bildern des Orbiters verborgen waren. Del Sesto, der stellvertretende Rover-Planer für Perseverance, erklärte, dass das Gebiet dicht mit großen Steinen übersät sei, was eine Herausforderung darstelle. Es hätte Wochen gedauert, die Hindernisse zu umgehen, so dass weniger Zeit für wissenschaftliche Untersuchungen blieb. Daher entschied sich das Team, auf AutoNav zu setzen und direkt durch das gefährliche Gelände zu navigieren.

Ende Juni betrat Perseverance das als „Snowdrift Peak“ bekannte Felsbrockenfeld und durchquerte das Gebiet erfolgreich, geführt von AutoNav. Bis Ende Juli hatte der Rover 759 Meter (0.8 Kilometer) zurückgelegt, etwas mehr als die 520 Meter (0.5 Kilometer), die er auf gerader Linie zurückgelegt hätte. Dank der Unterstützung von AutoNav konnte Perseverance um Felsen herum navigieren, die für das Missionsteam nicht sichtbar waren, was die Wirksamkeit des automatischen Navigationssystems demonstrierte.

Die automatische Navigation ist für die Marsrover der NASA seit 1997 von entscheidender Bedeutung, als der erste Rover, Sojourner, gefährlichen Felsen mithilfe eines Navigationssystems auf Siliziumbasis auswich. Aufgrund seines begrenzten Speichers musste der Rover jedoch häufig pausieren, um sich neu zu orientieren. Nachfolgende Rover verbesserten diese Technologie, wobei Perseverance nun mit leistungsstarken Kameras und einem speziellen Computer für die Echtzeit-Bildverarbeitung ausgestattet ist. Dadurch kann AutoNav die Route planen, ohne dass der Rover anhalten und Entscheidungen treffen muss.

Das duale Computersystem von Perseverance hat es ihm auch ermöglicht, frühere Rekorde auf dem Mars aufzustellen, darunter das Fahren von 699.9 Metern (0.6 Kilometern) im Jezero-Krater ohne menschliche Kontrolle. Vor kurzem startete der Rover seine vierte wissenschaftliche Kampagne und erkundete die inneren Regionen des westlichen Randes des Jezero-Kraters. Dieses Gebiet ist bekanntermaßen reich an Karbonaten und liefert wertvolle Einblicke in die Möglichkeit uralten mikrobiellen Lebens auf dem Mars.

Die Navigationsherausforderungen in diesem neuen Gelände werden die Fähigkeiten von AutoNav auf die Probe stellen, aber das Missionsteam ist zuversichtlich und bereit, alle Hindernisse zu überwinden. Perseverance übertrifft weiterhin die Erwartungen und zeigt den Wert fortschrittlicher Navigationssysteme bei der Erforschung des Roten Planeten.

