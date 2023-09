Der Perseverance Rover der NASA stellt neue Geschwindigkeitsrekorde auf dem Mars auf

By

Der Perseverance-Rover der NASA hat auf der Marsoberfläche bemerkenswerte Fortschritte gemacht und seit seiner Landung im Februar 2021 neue Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Computerpiloten namens AutoNav hat Perseverance eine Strecke von 2,490 Fuß (759 Meter) durch ein Gebiet zurückgelegt, das als bekannt ist Den Snowdrift Peak in nur einem Bruchteil der Zeit erreichen, die frühere Marsrover dafür benötigt hätten.

AutoNav, detailliert in einem kürzlich in der Fachzeitschrift Science Robotics veröffentlichten Artikel, hilft dem Rover dabei, die Fahrzeit zwischen wissenschaftlichen Points of Interest zu verkürzen. Tyler Del Sesto, stellvertretender Roverplaner für Perseverance, beschrieb das anspruchsvolle Gelände des Snowdrift Peak als dicht mit großen Felsen besiedelt. Trotz der Hindernisse entschied sich das Team für eine direkte Durchfahrt und nicht für einen Umweg, der deutlich länger gedauert hätte.

Das AutoNav-System von Perseverance hat es dem Rover ermöglicht, mehrere Rekorde aufzustellen, darunter eine eintägige Fahrstrecke von 1,140.7 Fuß (347.7 Meter) und die längste Fahrt ohne menschliches Eingreifen mit 2,296.2 Fuß (699.9 Meter). Die Dual-Brain-Fähigkeit des Rovers, bei der zwei Computersysteme zusammenarbeiten, ermöglicht es ihm, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, während er die Marsoberfläche erkundet.

Während Perseverance seine Erforschung fortsetzt, steht es nun vor neuen Herausforderungen. Es hat seine vierte wissenschaftliche Kampagne gestartet und navigiert durch die „Mandu-Mauer“, die reich an Karbonaten ist und wertvolle Einblicke in die Umweltgeschichte des Mars und mögliche Anzeichen uralten mikrobiellen Lebens liefern könnte. Die Entwicklung der Marsrover seit 1997 ist offensichtlich, mit Fortschritten in Größe, Mobilität und Technologie. Perseverance ist mit seinen schnelleren Kameras und seinem speziellen Bildverarbeitungscomputer ein Paradebeispiel für die Fortschritte bei der Erforschung des Mars.

Quelle: NASA/JPL-Caltech