Der Perseverance Rover der NASA fängt den Mars-Staubteufel im Jezero-Krater ein

Der Perseverance Rover der NASA liefert weiterhin faszinierende Einblicke in die Marsumgebung. Am 30. August 2023 fing der Rover einen marsianischen Staubteufel ein, der sich am westlichen Rand des Jezero-Kraters des Mars bewegte. Dieser besondere Staubteufel wurde von den Navcams von Perseverance entdeckt und in einem Video aufgezeichnet, das aus 21 Bildern im Abstand von vier Sekunden besteht.

Staubteufel kommen auf dem Mars häufig vor und spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewegung und Umverteilung von Staub auf dem Planeten. Wissenschaftler untersuchen diese Phänomene, um ihr Verständnis der Marsatmosphäre zu verbessern und Wettermodelle zu verbessern. Staubteufel auf dem Mars sind schwächer und kleiner als die auf der Erde, können aber dennoch größer werden als ihre Artgenossen auf der Erde.

Anhand der von Perseverance aufgenommenen Bilder ermittelten Wissenschaftler, dass sich der gesichtete Staubteufel etwa 2.5 Meilen vom Standort des Rovers entfernt an einer Stelle namens „Thorofare Ridge“ befand. Es wurde geschätzt, dass es sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 12 Meilen pro Stunde bewegte und eine Breite von etwa 200 Fuß hatte. Während im Kamerabild nur der untere Teil des Staubteufels sichtbar war, konnten Wissenschaftler seine volle Höhe durch die Analyse des von ihm geworfenen Schattens abschätzen. Die geschätzte Höhe des Staubteufels betrug etwa 1.2 Kilometer.

Perseverance und sein Begleitrover Curiosity überwachen ihre Umgebung auf Staubteufel, indem sie regelmäßig Schwarzweißbilder in alle Richtungen aufnehmen. Mithilfe dieser Bilder können Wissenschaftler das Vorkommen und Verhalten von Staubteufeln auf dem Mars verfolgen.

Das Hauptziel von Perseverance ist die Astrobiologie, einschließlich der Suche nach Anzeichen uralten mikrobiellen Lebens auf dem Mars. Die Mission zielt außerdem darauf ab, die Geologie und das vergangene Klima des Planeten zu charakterisieren, den Weg für die Erforschung durch Menschen zu ebnen und Marsgestein und Regolith für zukünftige Missionen zur Probenrückgabe zu sammeln und zwischenzuspeichern.

In Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation und künftigen Missionen werden die gesammelten Proben von Perseverance vom Mars geborgen und zur detaillierten Analyse zur Erde zurückgeschickt. Diese Mars-2020-Mission ist Teil der größeren Mond-Mars-Erkundungsinitiative der NASA, zu der auch Artemis-Missionen zum Mond als Sprungbrett für die bemannte Erforschung des Mars gehören.

Quelle: NASA/JPL-Caltech, Glossardefinitionen von NASA und ESA