MOXIE der NASA: Revolutionierung der Marsforschung durch Sauerstoffproduktion

Der autogroße NASA-Rover Perseverance machte Schlagzeilen, als er im Februar 2021 auf dem Mars landete. Zusammen mit Perseverance landete auch eine kleine goldene Box namens MOXIE auf dem Roten Planeten. MOXIE, kurz für „Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment“, wurde zur Sauerstoffproduktion auf dem Mars entwickelt und hat seine Mission erfolgreich abgeschlossen.

Während seiner Betriebszeit erzeugte MOXIE eine beeindruckende Menge Sauerstoff. Bei seinem letzten Lauf produzierte MOXIE 9.8 Gramm (0.35 Unzen) Sauerstoff, was einer Gesamtmenge von 122 Gramm (4.3 Unzen) entspricht – doppelt so viel wie ursprünglich von Wissenschaftlern geschätzt. Das Gerät war in der Lage, 12 Gramm (0.4 Unzen) Sauerstoff pro Stunde mit einer Reinheit von mindestens 98 % zu produzieren.

Es gibt zwei Hauptgründe für die Sauerstoffproduktion auf dem Mars. Erstens benötigen zukünftige Astronauten auf dem Planeten während ihres Aufenthalts eine ausreichende Sauerstoffversorgung. Zweitens ist Sauerstoff ein entscheidender Bestandteil des Raketentreibstoffs. Um genügend Raketentreibstoff für den Rückflug zum Mars zu schicken, ist eine erhebliche Menge Sauerstoff erforderlich. Der Erfolg von MOXIE bei der Sauerstoffproduktion auf dem Mars könnte möglicherweise das Gewicht der Nutzlasten reduzieren und die menschliche Erkundung des Roten Planeten einfacher machen.

Wissenschaftler glauben, dass Technologien wie MOXIE auch für Mondmissionen von Nutzen sein könnten. Die Gewinnung von Ressourcen wie Wasser und Sauerstoff vom Mond wäre für die Herstellung von Raketentreibstoff und den Aufbau einer langfristigen Präsenz auf dem Mond von entscheidender Bedeutung.

MOXIE extrahiert Sauerstoff aus Kohlendioxidmolekülen in der Marsatmosphäre. Der Prozess erfordert Temperaturen von etwa 1,470 Grad Fahrenheit (800 Grad Celsius). Das Gerät besteht aus hitzebeständigen Materialien, darunter Teilen aus Nickellegierung, leichtem Aerogel und einer Goldbeschichtung, die Infrarotwärme reflektiert.

Der Erfolg von MOXIE hat den Weg für zukünftige Bemühungen zur Sauerstoffproduktion auf dem Mars geebnet. Obwohl es keine Pläne für MOXIE 2.0 gibt, beabsichtigt die NASA, ein vollwertiges System zu entwickeln, das Funktionen zur Sauerstoffspeicherung und -verflüssigung umfasst.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erfolge von MOXIE einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der Weltraumforschung darstellen. Die Fähigkeit, auf dem Mars Sauerstoff zu produzieren, verspricht, bei zukünftigen Missionen zum Roten Planeten menschliches Leben zu erhalten und den Bedarf an schweren Nutzlasten zu minimieren.

