Das nächste Ziel des Perseverance Rover: Jurabi Point

Der Rover Perseverance hat seine erste Kernprobe der Randeinheit fertiggestellt und bereitet sich nun auf die Erkundung seines nächsten Ziels in der Margin-Kampagne vor. Dieser nächste Stopp ist ein Ort namens „Jurabi Point“, der von den Wissenschaftlern des Teams bereits vor der Landung auf dem Mars mit Spannung erwartet wurde.

Bevor der Rover zum Jurabi Point aufbricht, schließt er seine Untersuchungen am aktuellen Arbeitsbereich ab. Nachdem der Rover Daten vom Abrieb der ersten Randeinheit gesammelt hatte, führte er eine kurze Fahrt oder einen „Bump“ zu einer nahegelegenen Region von Interesse durch. Von der Mastcam-Z-Kamera aufgenommene Bilder haben einige gekrümmte Merkmale im Gestein offenbart, und eine kurze Untersuchung mit fernwissenschaftlichen Instrumenten wie SuperCam wird Einblicke in die Sedimentstrukturen und die Verwitterungsgeschichte der Randeinheit liefern.

Sobald diese Untersuchung abgeschlossen ist, wird sich der Rover auf eine etwa 1 km lange Fahrt nach Norden zum Jurabi Point begeben. Was Jurabi Point wissenschaftlich interessant macht, ist, dass es sich um eine „Triple Junction“ handelt – einen Ort, an dem sich drei verschiedene geologische Einheiten kreuzen. Zu diesen Einheiten gehören die blöckereiche Einheit, das Sedimentgestein des oberen Fächers und die Randeinheit. Durch die Untersuchung der Kontakte zwischen diesen Einheiten hoffen die Wissenschaftler, ihre Altersbeziehungen zu klären und möglicherweise einen Felsbrocken zu beproben, was bei einem früheren Versuch erfolglos blieb.

Nach der Untersuchung der Dreifachkreuzung am Jurabi Point besteht der nächste Plan des Rovers darin, nach Westen zu fahren und die Veränderungen in der Randeinheit zu dokumentieren, während er bergauf fährt. Die Margin-Kampagne endet mit einer ersten Fahrt hinunter ins Neretva Vallis. Dieser Flusskanal speist den westlichen Fächer und der Rover wird eine rätselhafte helle Gesteinseinheit untersuchen, die innerhalb der Kanalwand freigelegt ist.

Die bevorstehende Reise des Rovers Perseverance zum Jurabi Point und darüber hinaus wird wertvolle Einblicke in die Geologie und Geschichte des Mars liefern und zu unserem Verständnis der früheren Bewohnbarkeit und des Lebenspotenzials des Planeten beitragen.

Quellen: NASA/JPL-Caltech