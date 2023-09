Der Perseverance Rover der NASA fängt den Mars-Staubteufel in Aktion ein

By

Der Perseverance-Rover der NASA hat ein atemberaubendes Video eines marsianischen Staubteufels aufgenommen, der sich über den westlichen Rand des Jezero-Kraters des Mars bewegt. Das Video, bestehend aus 21 Bildern im Abstand von vier Sekunden und 20-facher Beschleunigung, zeigt den Staubteufel, der sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 12 km/h in Ost-West-Richtung bewegt. Die Aufnahmen liefern wertvolle Einblicke in diese atmosphärischen Phänomene, die bei der Staubumverteilung auf dem Planeten eine Rolle spielen.

Staubteufel auf dem Mars sind im Vergleich zu Tornados auf der Erde schwächer und kleiner. Sie dienen jedoch als Mechanismen zur Staubbewegung auf der Marsoberfläche. Wissenschaftler untersuchen diese Phänomene, um ein besseres Verständnis der Marsatmosphäre zu erlangen und Wettermodelle zu verbessern. Durch die Analyse der von Perseverance aufgenommenen Bilder stellten die Missionswissenschaftler fest, dass sich der Staubteufel etwa 2.5 Kilometer vom Rover entfernt befand, und zwar an einem Ort namens „Thorofare Ridge“. Sie schätzten seine Breite auf etwa 4 Fuß (200 Meter).

Obwohl im Kamerabild nur der untere Teil des wirbelnden Wirbels sichtbar ist, konnten die Wissenschaftler seine volle Höhe anhand des von ihm geworfenen Schattens abschätzen. Basierend auf diesem Schatten vermuten sie, dass der Staubteufel etwa 1.2 Kilometer hoch sein könnte, wenn er eine vertikale Säule wäre.

Staubteufel kommen auf dem Mars häufig vor, ihr Auftreten an bestimmten Orten kann jedoch nicht vorhergesagt werden. Um diese Phänomene zu überwachen, nehmen Perseverance und sein Roverkollege Curiosity regelmäßig Bilder in Schwarzweiß auf und reduzieren so die Menge der zur Erde zurückgesendeten Daten.

Die Mission von Perseverance auf dem Mars geht über die Erforschung von Staubteufeln hinaus. Ziel ist es, nach Anzeichen uralten mikrobiellen Lebens zu suchen und Einblicke in die Geologie und das vergangene Klima des Planeten zu liefern. Darüber hinaus wird Perseverance die erste Mission sein, die Marsgestein und Regolith für eine zukünftige Rückkehr zur Erde sammelt und zwischenspeichert.

(Quelle: NASA/JPL-Caltech)

