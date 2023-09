Parker Solar Probe nimmt Nahaufnahmen einer massiven Sonneneruption auf

Die Parker Solar Probe (PSP)-Mission hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem sie die ersten Nahaufnahmen einer Sonnenexplosion aufgenommen hat. Dieses Filmmaterial wurde während der Reise der Sonde durch einen massiven Sonnenausbruch am 5. September 2022 aufgenommen. Das von Wissenschaftlern des Johns Hopkins Applied Physics Laboratory geteilte Video zeigt einen besonders starken koronalen Massenauswurf (CME).

CMEs sind massive Eruptionen der Sonnenkorona oder der äußeren Atmosphäre, die zum Weltraumwetter beitragen. Sie können schädliche Auswirkungen auf Satelliten, Kommunikationssysteme, Navigationssysteme und sogar Stromnetze auf der Erde haben. Das Verständnis der Wechselwirkung zwischen CMEs und anderen Himmelsphänomenen ist entscheidend für die Vorhersage und Abschwächung der Auswirkungen von Weltraumwetterereignissen.

Die Wechselwirkung von CMEs mit interplanetarem Staub ist seit zwei Jahrzehnten ein Thema von wissenschaftlichem Interesse. Die jüngsten Beobachtungen der Parker Solar Probe werfen Licht auf dieses Phänomen, indem sie zeigen, dass das CME wie ein „Staubsauger“ wirkt und den Staub aus seinem Weg entfernt. Diese Entdeckung bestätigt eine Theorie, die vor zwanzig Jahren vorgeschlagen, aber bisher nicht beobachtet wurde.

Die In-situ-Beobachtungen der Parker Solar Probe spielten bei dieser Entdeckung eine entscheidende Rolle. Es ist eine Herausforderung, die Staubdynamik im Gefolge von CMEs aus der Ferne zu charakterisieren, weshalb In-situ-Beobachtungen unerlässlich sind. Die Beobachtungen der Sonde könnten auch Einblicke in andere koronale Phänomene liefern, die tiefer in der Korona auftreten, wie z. B. koronale Verdunkelung, die durch Regionen mit geringer Dichte verursacht wird, die häufig nach CME-Eruptionen entstehen.

Die Wechselwirkung zwischen CME und Staub wurde durch die Beobachtung einer Verringerung der Helligkeit in Bildern festgestellt, die mit der Wide-Field Imager for Solar Probe (WISPR)-Kamera der Parker Solar Probe aufgenommen wurden. Interplanetarer Staub streut Licht und erhöht die Helligkeit in seiner Umgebung, sodass Wissenschaftler den Staubabbau feststellen können. Durch den Vergleich von Daten aus mehreren Umlaufbahnen konnten die Forscher die durch den Staubabbau verursachten Schwankungen isolieren und andere Veränderungen in der Sonnenkorona herausfiltern.

Obwohl diese Entdeckung bedeutsam ist, gibt es noch viel zu lernen über die Physik hinter der Wechselwirkung zwischen CMEs und interplanetarem Staub. Es wird spekuliert, dass Staubabbau möglicherweise nur bei den stärksten CMEs auftritt, wie beim Ereignis vom 5. September beobachtet. Das Verständnis des Einflusses interplanetaren Staubs auf die Form und Geschwindigkeit von CMEs wird unsere Fähigkeit, das Weltraumwetter vorherzusagen, erheblich verbessern.

Weitere Forschung ist erforderlich, um tiefer in diese Zusammenhänge einzutauchen und zusätzliche Erkenntnisse über das komplexe Verhalten von CMEs und ihre Interaktionen mit der Weltraumumgebung zu gewinnen.

Journal Referenz:

Guillermo Stenborg, Evangelos Paouris, Russell A. Howard, Angelos Vourlidas und Phillip Hess. Untersuchung koronaler Löcher und CMEs als Quellen für den in PSP/WISPR-Bildern festgestellten Helligkeitsverlust. Das Astrophysikalische Journal. DOI 10.3847/1538-4357/acd2cf