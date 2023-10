Die NASA-Solarsonde Parker bricht ihren eigenen Geschwindigkeitsrekord und wird erneut zum schnellsten von Menschenhand geschaffenen Objekt

Die NASA Parker Solar Probe hat erneut Geschichte geschrieben, indem sie zum schnellsten jemals von Menschenhand geschaffenen Objekt wurde. Während eines nahen Vorbeiflugs an der Venus am 21. August erhielt die Sonde eine Schwerkraftunterstützung, die es ihr ermöglichte, eine erstaunliche Geschwindigkeit von 394,736 mph (635,266 km/h) zu erreichen, als sie sich der Sonnenoberfläche näherte. Damit wurde der bisherige Geschwindigkeitsrekord von 364,660 mph (586,863 km/h) vom November 2021 gebrochen.

Die Parker Solar Probe brach nicht nur den Geschwindigkeitsrekord, sondern stellte auch einen neuen Entfernungsrekord auf, indem sie sich der Sonnenoberfläche nur bis auf 4.51 Millionen Meilen (7.26 Millionen km) näherte. Dies ist näher als jemals zuvor ein Raumschiff umkreist hat, was einen bedeutenden Meilenstein für die NASA darstellt.

Der Schlüssel zum Erreichen solch unglaublicher Geschwindigkeiten und Nähe zur Sonne liegt in den Vorbeiflügen der Venus. Während die Sonde am Planeten vorbeifliegt, absorbiert die Venus einen Teil der Orbitalenergie der Sonde und ermöglicht so eine Annäherung an die Sonne. Für die Parker Solar Probe ist ein weiterer Vorbeiflug geplant, und bei ihrer endgültigen Annäherung an die Sonne Ende 2024 wird sie voraussichtlich bis zu 3.83 Millionen Meilen (6.16 Millionen km) von der Sonnenoberfläche entfernt sein. Diese letzte Fahrt wird die Sonde voraussichtlich auf noch höhere Geschwindigkeiten bringen und ihren Titel als schnellstes von Menschenhand geschaffenes Objekt aller Zeiten festigen.

Die im August 2018 gestartete Parker Solar Probe hat die Hauptaufgabe, die Sonnenkorona, die äußerste Schicht der Sonnenatmosphäre, zu untersuchen. Durch das Verständnis, wie sich Wärme durch die Korona bewegt und wie sich Plasma und Magnetfelder auf der Sonnenoberfläche verändern, hoffen Wissenschaftler, Einblicke in Phänomene wie den Sonnenwind zu gewinnen und ihre Fähigkeit zur Vorhersage des Weltraumwetters zu verbessern.

Insgesamt hat die kontinuierliche Suche nach neuen Rekorden und unschätzbaren Daten die Parker Solar Probe zu einer bahnbrechenden Mission in unserem Bestreben gemacht, die Geheimnisse der Sonne zu entschlüsseln.

Quellen:

– NASA (Quellenartikel)