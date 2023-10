Die NASA Parker Solar Probe bricht ihren eigenen Rekord als schnellstes von Menschenhand geschaffenes Objekt

Die NASA Parker Solar Probe hat erneut ihren eigenen Rekord gebrochen und ist das schnellste von Menschenhand geschaffene Objekt, das jemals aufgezeichnet wurde. Am 27. September erreichte die Sonde eine erstaunliche Geschwindigkeit von 394,736 mph (635,266 km/h), als sie dicht an der Sonnenoberfläche vorbeiflog. Dies übertrifft den bisherigen Rekord von 364,660 mph (586,863 km/h) vom November 2021. Diese unglaubliche Geschwindigkeit wurde durch die Schwerkraftunterstützung eines Vorbeiflugs an der Venus am 21. August ermöglicht.

Zusätzlich zu ihrem Geschwindigkeitsrekord stellte die Parker Solar Probe auch einen neuen Entfernungsrekord auf, indem sie nur 4.51 Millionen Meilen (7.26 Millionen km) von der Sonnenoberfläche entfernt war. Noch nie zuvor ist ein Raumschiff so nah an der Sonne umkreist, was einen bedeutenden Meilenstein für die NASA darstellt.

Die Vorbeiflüge an der Venus spielen eine entscheidende Rolle bei der Mission der Sonde, die sengende Sonnenoberfläche zu untersuchen. Während die Sonde an der Venus vorbeifliegt, absorbiert der Planet einen Teil von Parkers Orbitalenergie, wodurch er der Sonne noch näher kommt. Es ist ein weiterer Vorbeiflug geplant, wobei die größte Annäherung der Sonde an die Sonne voraussichtlich Ende 3.83 nur 6.16 Millionen Meilen (2024 Millionen km) von der Oberfläche entfernt sein wird. Es wird erwartet, dass die Sonde während ihres letzten Umlaufs noch höhere Geschwindigkeiten erreichen wird Die Sonne.

Die Mission der im August 2018 gestarteten Parker Solar Probe besteht darin, die Geheimnisse der Sonnenkorona, der äußersten Schicht ihrer Atmosphäre, zu erforschen. Durch das Verständnis, wie sich Wärme durch die Korona bewegt, wie sich Plasma und Magnetfelder auf der Sonnenoberfläche entwickeln und wie diese Dynamik zu Phänomenen wie dem Sonnenwind beiträgt, wollen Wissenschaftler ihre Vorhersagen zum Weltraumwetter verbessern.

Die neuesten Errungenschaften der Parker Solar Probe unterstreichen ihre Bedeutung für die Erweiterung der Grenzen der Erforschung und des wissenschaftlichen Verständnisses unseres Sterns, der Sonne.

– Parker Solar Probe: Eine NASA-Raumsonde, die 2018 gestartet wurde, um die Korona der Sonne zu untersuchen und das Weltraumwetter besser zu verstehen.

– Vorbeiflug an der Venus: Wenn ein Raumschiff nahe am Planeten Venus vorbeifliegt und dabei seine Schwerkraft nutzt, um seine Flugbahn zu ändern und die Geschwindigkeit zu erhöhen.

