Die Parker Solar Probe der NASA stellt einen neuen Rekord auf und liefert Einblicke in die Sonnenatmosphäre

Die Parker Solar Probe der NASA macht weiterhin bahnbrechende Entdeckungen, während sie tiefer in die Sonnenatmosphäre eintaucht und Licht auf ihr rätselhaftes Verhalten und ihre Auswirkungen auf das Weltraumwetter wirft. Die Sonde erreichte kürzlich ihre 17. Annäherung an die Sonne und näherte sich der Sonne nur noch 4.51 Millionen Meilen (7.26 Millionen Kilometer), was einen neuen Rekord für das der Sonne am nächsten liegende von Menschenhand geschaffene Objekt darstellt.

Seit ihrem Start im August 2018 befindet sich die Parker Solar Probe auf Rekordfahrt. Es übertraf den bisherigen Rekord der Raumsonde Helios 2 aus dem Jahr 1976 und ist damit das sonnennächste von Menschenhand geschaffene Objekt in der Geschichte. Die Sonde ist außerdem die erste Raumsonde, die erfolgreich durch die äußere Atmosphäre der Sonne, die Korona, geflogen ist.

Ausgestattet mit einem hochmodernen Hitzeschild besteht die Mission der Parker Solar Probe darin, die Korona der Sonne zu untersuchen und wichtige Daten über ihre Struktur, den Ursprung des Sonnenwinds und die sie umgebenden Geheimnisse zu sammeln. Das Verständnis der inneren Funktionsweise der Sonne ist von entscheidender Bedeutung für die Vorhersage und Eindämmung der potenziellen Bedrohungen, die das Weltraumwetter für Kommunikationsnetze, Satelliten und Stromnetze auf der Erde darstellt.

Während einer ihrer jüngsten Umlaufbahnen flog die Parker Solar Probe durch einen intensiven koronalen Massenauswurf (CME) und bestätigte damit eine Theorie, dass CMEs mit interplanetarem Staub interagieren. Diese Entdeckung hat erhebliche Auswirkungen auf die Weltraumwettervorhersage.

Trotz ihrer unmittelbaren Nähe zur Sonne ist die Sonde weiterhin in gutem Zustand. Es soll Statusdaten an das Johns Hopkins Applied Physics Laboratory übermitteln und wertvolle wissenschaftliche Daten zum Sonnenwind liefern. Diese Daten werden zu einem besseren Verständnis der komplexen Dynamik der Sonne beitragen.

Die Errungenschaften der Parker Solar Probe sind für die Weltraumforschung von großer Bedeutung. Durch die Entschlüsselung der Geheimnisse der Sonne können Wissenschaftler wichtige Informationen freisetzen, die dazu beitragen, unsere technologische Infrastruktur zu schützen und unser Verständnis des Universums zu verbessern.

