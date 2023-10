Die Parker Solar Probe der NASA stellt einen neuen Rekord auf und liefert Einblicke in die Sonnenatmosphäre

By

Die Parker Solar Probe der NASA hat einen weiteren Meilenstein erreicht, indem sie der Sonne näher kam als je zuvor und wertvolle Einblicke in die mysteriöse Atmosphäre des Sterns und ihre Auswirkungen auf das Weltraumwetter lieferte. Während ihrer 17. Umlaufbahn näherte sich die Sonde der Sonne bis auf 4.51 Millionen Meilen und brach damit ihren eigenen Rekord.

Seit ihrem Start im August 2018 hat die Parker Solar Probe Rekorde aufgestellt und Grenzen überschritten. Es hat den bisherigen Rekord der Raumsonde Helios 2 aus dem Jahr 1976 übertroffen und ist zum sonnennächsten von Menschenhand geschaffenen Objekt geworden. Ausgestattet mit einem hochmodernen Hitzeschild soll die Sonde die Korona der Sonne untersuchen und wichtige Daten sammeln, um ihre Struktur, die Ursprünge des Sonnenwinds und die rätselhafte Korona selbst zu entschlüsseln.

Das Verständnis der Dynamik der Sonne ist von entscheidender Bedeutung, da ihre Prozesse das Weltraumwetter beeinflussen und eine Bedrohung für Satelliten, Kommunikationsnetze und sogar die Stromnetze der Erde darstellen können. Ein kürzliches Ereignis, bei dem die Parker Solar Probe durch einen intensiven koronalen Massenauswurf (CME) flog, bestätigte eine zwei Jahrzehnte alte Theorie. Es zeigte sich, dass CMEs, starke Sonneneruptionen, mit interplanetarem Staub interagieren, was erhebliche Auswirkungen auf die Vorhersage des Weltraumwetters hat.

Die NASA hat bestätigt, dass die Parker Solar Probe trotz ihrer Nähe zur Sonne weiterhin in gutem Zustand ist. Die Raumsonde soll Statusdaten an das Johns Hopkins Applied Physics Laboratory in Maryland übertragen und dann wissenschaftliche Daten zurücksenden, die sich hauptsächlich auf den Sonnenwind konzentrieren. Diese Daten werden weiter zum Verständnis der Forscher über die komplexe Dynamik der Sonne beitragen.

Die bahnbrechende Mission der Parker Solar Probe wirft Licht auf die schwer fassbare Atmosphäre der Sonne und liefert wertvolle Daten, die uns helfen können, den Stern, der das Leben auf der Erde erhält, besser zu verstehen.

Definitionen:

– Parker Solar Probe: Eine NASA-Raumsonde, die die Sonne und ihre Korona untersuchen und gleichzeitig Daten sammeln soll, um das Weltraumwetter und Sonnenprozesse zu verstehen.

– Korona: Die äußere Atmosphäre der Sonne, bestehend aus extrem heißem Plasma.

– Sonnenwind: Ein Strom geladener Teilchen, der von der Sonne emittiert wird und das Weltraumwetter beeinflusst.

– Koronaler Massenauswurf (CME): Eine massive Freisetzung von Plasma und Magnetfeldern aus der Sonnenkorona, die häufig zu geomagnetischen Stürmen auf der Erde führt.

Quellen:

– Dictionary.com

– Encyclopaedia Britannica