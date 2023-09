OSIRIS-REx der NASA liefert erfolgreich Asteroidenprobe zur Erde

Die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA hat einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung erreicht, indem sie erfolgreich eine Kapsel mit Gesteins- und Staubproben vom Asteroiden Bennu zurück zur Erde gebracht hat. Die Kapsel landete am Sonntag genau in einem ausgewiesenen Bereich innerhalb des Utah Test and Training Range des Verteidigungsministeriums in der Nähe von Salt Lake City. Diese bemerkenswerte Mission markiert die erste Rückführung amerikanischer Asteroidenproben in der Geschichte.

Die Gewinnung dieser Proben ist ein entscheidender Schritt zur Vertiefung unseres Verständnisses der Ursprünge unseres Sonnensystems und seiner Entstehung. Bennu, der Asteroid, von dem diese Proben gesammelt wurden, wird als potenziell gefährlicher Asteroid eingestuft. Die aus der Analyse dieser Proben gewonnenen Erkenntnisse werden wertvolle Informationen über ähnliche Asteroiden liefern, die eine Bedrohung für die Erde darstellen könnten.

In der nächsten Phase der Mission wird das OSIRIS-REx-Team die Bennu-Probe in einem ungeöffneten Kanister per Flugzeug zum Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, transportieren. Im Zentrum werden Wissenschaftler die Probe sorgfältig untersuchen und wiegen, eine Bestandsaufnahme der Gesteine ​​und des Staubs erstellen und Teile von Bennu an Wissenschaftler weltweit verteilen.

Die Reise der Raumsonde OSIRIS-REx umfasste Milliarden von Kilometern, um Bennu zu erreichen und zurückzukehren. Die Probenkapsel wurde in einer Entfernung von etwa 102,000 Kilometern in die Erdatmosphäre freigesetzt. Es drang vor der Küste Kaliforniens in die Erdatmosphäre ein und setzte zwei Fallschirme ein, um seine Geschwindigkeit zu stabilisieren und zu reduzieren. Die Kapsel setzte sanft mit einer Geschwindigkeit von 11 Meilen pro Stunde auf.

Um die Reinheit der Probe sicherzustellen, wurde die Kapsel sofort in einen temporären Reinraum transportiert, der in einem Hangar auf dem Trainingsgelände eingerichtet wurde. Es wird kontinuierlich mit Stickstoff versorgt, um eine Kontamination durch terrestrische Stoffe zu verhindern. Diese sorgfältige Beachtung der Reinheit der Probe ist für die wissenschaftliche Analyse von entscheidender Bedeutung.

Die von Bennu gesammelten Proben werden für Wissenschaftler weltweit eine unschätzbare Ressource sein. Sie werden bahnbrechende Entdeckungen im Zusammenhang mit der Planetenentstehung, dem Ursprung organischer Verbindungen, dem Vorhandensein von Wasser und ihrer Bedeutung für die Entstehung des Lebens auf der Erde ermöglichen. Darüber hinaus wird diese Mission zu unserem Wissen über potenziell gefährliche Asteroiden beitragen und letztendlich die Sicherheit und das Wohlergehen der Menschheit gewährleisten.

Quellen:

– IANS