Die OSIRIS-REx-Mission der NASA soll am 24. September 2023 nach einer siebenjährigen Reise im Weltraum zur Erde zurückkehren. Die Mission, offiziell bekannt als Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer, wurde 2016 mit dem Ziel gestartet, den Asteroiden Bennu zu untersuchen, dessen potenzielles Einschlagsdatum der 24. September 2182 ist.

Die Raumsonde OSIRIS-REx flog 2017 an der Erde vorbei und landete 2020 auf Bennu. Dabei sammelte sie erfolgreich Gesteinsmaterial an der Probenstelle namens Nightingale. Die gesammelte Probe wurde für die Rückreise zur Erde in der Probenrückgabekapsel aufbewahrt. Am 10. Mai 2021 verabschiedete sich die Raumsonde von Bennu und trat die Heimreise an.

Bennu ist ein kleiner, erdnaher Asteroid, der 1999 entdeckt wurde. Er wird als Asteroid vom B-Typ klassifiziert, was bedeutet, dass er eine dunkle Oberfläche hat und spektral blau ist. Der Asteroid gilt als uraltes Relikt des Sonnensystems und dürfte seit seiner Entstehung kaum geologische Veränderungen erfahren haben. Es wird geschätzt, dass die Dichte gering ist, was darauf hindeutet, dass es sich um eine lockere Ansammlung von Gesteinen handelt.

Laut Experten liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Bennu am 1. September 2,700 die Erde trifft, bei 24 zu 2182. Dieses potenzielle katastrophale Ereignis ist einer der Gründe, warum die NASA Bennu als Ziel für die OSIRIS-REx-Mission ausgewählt hat.

Die Raumsonde wird die Erde durch einen Hochgeschwindigkeitseintritt in die Atmosphäre erreichen, gefolgt vom Einsatz von Fallschirmen, um sie abzubremsen. Sobald die Probe geliefert ist, wird die Raumsonde eine neue Mission namens OSIRIS-APEX starten und im Jahr 2029 auf eine Begegnung mit dem Asteroiden Apophis zusteuern.

Quellen:

- Der Telegraph

- NASA