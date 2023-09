Das Raumschiff OSIRIS-REx der NASA liefert die erste Asteroidenprobe zur Erde

Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx soll an diesem Wochenende an der Erde vorbeifliegen und dabei eine vom Asteroiden Bennu gesammelte Probe mitbringen. Diese historische Mission ist der erste Versuch der NASA, Material von einem Asteroiden zurückzubringen. OSIRIS-REx wurde 2016 gestartet und erreichte Bennu im Jahr 2018, wo es mit seinem Vakuumstab Staub und Kieselsteine ​​von der Oberfläche des Asteroiden sammelte.

Die Raumsonde soll die Probe am 24. September 2023 gegen 7:30 Uhr IST abgeben. Die Kapsel mit der Probe wird aus einer Höhe von 100,000 Kilometern freigesetzt und in der Wüste von Utah in den USA landen. Der Freigabebefehl wird vom Kontrollzentrum von Lockheed Martin in Colorado gesendet.

Sobald die Probe als sicher erachtet wird, wird sie in ein temporäres, sauberes Labor im Johnson Space Flight Center der NASA in Houston gebracht, wo sie zwei Jahre lang, von Ende 2023 bis 2025, katalogisiert und analysiert wird. Ungefähr 75 % der Bennu-Probe werden katalogisiert und analysiert für zukünftige Forschungen aufbewahrt werden.

Nach der Analyse wird die Raumsonde OSIRIS-REx in OSIRIS-APEX umbenannt und zum erdnahen Asteroiden Apophis fliegen, um dort bis 2029 eine Umlaufbahn um den Weltraumfelsen einzunehmen.

Der Asteroid Bennu ist ein kleines Objekt mit einem Durchmesser von 500 Metern und umkreist alle sechs Jahre die Sonne. Es wird angenommen, dass es sich um einen Überrest eines viel größeren Weltraumgesteins handelt. Obwohl die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass er im Jahr 2182 mit der Erde kollidiert, besteht das Ziel der Mission darin, Bennus Zusammensetzung zu untersuchen und den Zustand und die Zusammensetzung der Materie im frühen Sonnensystem besser zu verstehen.

Diese außergewöhnliche Mission unterstreicht die bemerkenswerten Fähigkeiten der NASA und verschiebt die Grenzen der Weltraumforschung. Die Probenrückgabe von Bennu wird unschätzbare Einblicke in die Geschichte unseres Sonnensystems liefern und den Weg für zukünftige wissenschaftliche Unternehmungen ebnen.

