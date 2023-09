Raumkapsel wird voraussichtlich mit Asteroidenprobe in der Wüste von Utah landen

By

Eine Raumkapsel mit einer von einem Asteroiden gesammelten Gesteinsprobe soll am Sonntag in der Wüste von Utah mit dem Fallschirm landen. Dies ist die dritte Asteroidenprobe, die zur Erde zurückgebracht wurde, und die bisher größte. Die Proben wurden von der OSIRIS-REx-Mission gesammelt, einer Zusammenarbeit zwischen der NASA und Wissenschaftlern der University of Arizona.

Die Raumsonde OSIRIS-REx wurde entwickelt, um Proben vom kohlenstoffreichen Asteroiden Bennu zu sammeln. Ausgestattet mit Kameras nahm die Raumsonde entscheidende Bilder auf und entwickelte 3D-Karten des Asteroiden. Es maß auch Bennus Temperatur, kartierte seine mineralische und chemische Zusammensetzung und nutzte Röntgenstrahlen und Infrarotlicht, um es zu betrachten.

Der Roboterarm des Raumfahrzeugs sammelte lose Steine ​​und Schmutz von der Oberfläche des Asteroiden und versiegelte sie in einer Probenrückgabekapsel. Nach der Trennung vom Raumschiff begann die Kapsel ihren Abstieg durch die Erdatmosphäre.

Die OSIRIS-REx-Mission begann im Jahr 2016, als die Raumsonde von Florida aus startete. Es erreichte Bennu im Jahr 2018 und nahm im Jahr 2020 etwa fünf Sekunden lang Kontakt mit der Oberfläche des Asteroiden auf, um die Proben zu sammeln. Im Mai 2021 trat die Raumsonde ihre Reise zurück zur Erde an.

Die Probe wird voraussichtlich am Sonntag im Utah Test and Training Range in der Westwüste Utahs landen. Wissenschaftler werden anwesend sein, um die Kapsel nach der Landung zu bergen. Die Probe enthält keine Verunreinigungen wie Viren oder Bakterien, wodurch ihre Sicherheit gewährleistet ist. Ähnliche Vorsichtsmaßnahmen wurden bei früheren Missionsproben getroffen, beispielsweise bei denen der Mondmission Apollo 11.

Bennu, der Zielasteroid der OSIRIS-REx-Mission, ist ein kleiner kohlenstoffreicher Asteroid, der alle sechs Jahre relativ nahe an der Erde vorbeizieht. Wissenschaftler hoffen, seine Zusammensetzung untersuchen zu können, um die Risiken und Eigenschaften erdnaher Asteroiden besser zu verstehen. Sie zielen auch darauf ab, mehr Informationen über die mögliche Lieferung lebensbildender Verbindungen und die Möglichkeit der Gewinnung von Wasser für Raketentreibstoff aus Asteroiden zu gewinnen.

Nach der Mission wird die Raumsonde OSIRIS-REx in OSIRIS-APEX umbenannt und für die Untersuchung eines weiteren erdnahen Asteroiden, Apophis, im Jahr 2029 eingesetzt.

Um die Live-Berichterstattung über die Landung der OSIRIS-REx-Kapsel zu verfolgen, können Sie dem NASA Live-Link folgen.

Quelle: Al Jazeera, NASA