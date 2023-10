Das Raumschiff OSIRIS-REx der NASA bringt Asteroidenprobe erfolgreich zur Erde zurück

Nach Jahren der Vorbereitung und harter Arbeit hat die OSIRIS-REx-Mission der NASA erfolgreich eine Kapsel zurückgebracht, die Steine ​​und Staub enthält, die vom Asteroiden Bennu gesammelt wurden. Die Probenrückgabekapsel landete am 24. September in einem Zielgebiet in der Nähe von Salt Lake City, Utah. Vor der Landung nahm die Raumsonde letzte Bilder des Abstiegs der Kapsel in Richtung Erde auf.

Die OSIRIS-REx-Mission, die für Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer steht, hatte zum Ziel, eine Probe von Bennu zu sammeln und sie zur Analyse zur Erde zurückzubringen. Die Raumsonde erreichte Bennu im Jahr 2018 und verbrachte mehrere Jahre damit, die Oberfläche des Asteroiden zu untersuchen, bevor sie 2020 eine Probe sammelte.

Nach der Landung wurde die Probenrückgabekapsel zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert. Unterdessen startet die nun umbenannte Raumsonde OSIRIS-APEX eine neue Mission, um sich im Jahr 2029 mit dem Asteroiden Apophis zu treffen.

Die Rückgabe der Probenkapsel ist ein bedeutender Erfolg für das OSIRIS-REx-Team und die Explorationsbemühungen der NASA. Durch die Untersuchung der Zusammensetzung des Asteroiden hoffen Wissenschaftler, Einblicke in die Ursprünge des Sonnensystems zu gewinnen und möglicherweise wertvolle Ressourcen zu entdecken, die die zukünftige Weltraumforschung unterstützen könnten.

