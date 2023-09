OSIRIS-REx-Mission der NASA: Rückkehr mit der allerersten US-Asteroidenprobe

NASA-Wissenschaftler bereiten sich auf die letzte Phase der bahnbrechenden OSIRIS-REx-Mission vor, die am 24. September mit der ersten US-Asteroidenprobe überhaupt zur Erde zurückkehren soll. Diese monumentale Leistung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung und wissenschaftlichen Forschung dar.

OSIRIS-REx, kurz für Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer, ist die erste US-Mission, die darauf abzielt, eine Probe von einem Asteroiden zu sammeln. Es bringt Material von der Oberfläche des Asteroiden Bennu zurück, dessen Gewicht auf etwa 8.8 Unzen geschätzt wird. Die Raumsonde hatte dieses Gesteinsmaterial während einer Mission nach Bennu im Jahr 2020 gesammelt.

Laut Wired ist die voraussichtliche Landung der Asteroidenprobenkapsel für Sonntag, den 24. September, um 8.25 Uhr IST (8.55 Uhr MDT) in einer Wüste in Utah, USA, geplant.

Allerdings stellt die Rückkehr der Proben zur Erde eine große Herausforderung für die Mission dar. Während das Raumschiff selbst nicht in die Atmosphäre des Planeten eindringt, wird es ein sorgfältig berechnetes Paket freisetzen, das einer präzisen Flugbahn folgt, um eine kontrollierte Landung durchzuführen. Die Kapsel mit der Probe muss vor Hitze, Vibrationen und Verunreinigungen unseres Planeten geschützt werden.

Der Bericht erklärt, dass der richtige Winkel und die richtige Geschwindigkeit für einen erfolgreichen „Paketabwurf“ entscheidend sind. Wenn die Kapsel in einem zu steilen Winkel eindringt, kann sie von der Atmosphäre abprallen und die Proben in den Weltraum schicken, was eine Bergung unmöglich macht. Ist der Winkel hingegen zu gering, besteht die Gefahr, dass die Kapsel in der Erdatmosphäre verglüht.

Die von der OSIRIS-REx-Mission transportierten Proben sind von immensem wissenschaftlichem Wert. Asteroiden wie Bennu können als „Zeitkapseln“ dienen und Einblicke in die Frühgeschichte unseres Sonnensystems geben. Die Asteroidenprobe wird es Forschern ermöglichen, die Entstehung unseres Planeten und unseres Sonnensystems sowie die Herkunft organischer Verbindungen zu untersuchen, die bei der Entstehung des Lebens auf der Erde eine Rolle gespielt haben könnten.

Zurück auf der Erde wird die wertvolle Probe sorgfältig dokumentiert und im Johnson Space Center der NASA in Houston aufbewahrt. Anschließend wird es zur weiteren Analyse und Forschung an Wissenschaftler weltweit verteilt.

Diese bemerkenswerte Leistung der OSIRIS-REx-Mission eröffnet neue Wege zur Erforschung und zum Verständnis unseres Universums. Es stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts bei der Aufklärung der Geheimnisse der Anfänge unseres Sonnensystems und des Potenzials für Leben außerhalb der Erde dar.

Quellen:

- Verkabelt