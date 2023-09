Die ersten Proben eines Asteroiden landen im Rahmen einer historischen NASA-Mission sicher auf der Erde

By

Die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA hat in einer bahnbrechenden Mission erfolgreich Proben des Asteroiden Bennu zur Erde zurückgebracht. Die Raumkapsel, die etwa 250 Gramm Steine ​​und anderes Material des Asteroiden enthielt, landete sicher auf dem Dugway Proving Ground der US-Armee in Utah. Dies ist das erste Mal, dass die NASA Proben von einem Asteroiden gesammelt und geborgen hat.

Die Reise zur Gewinnung der Asteroidenproben war beschwerlich. Die OSIRIS-REx-Sonde legte über 4 Milliarden Meilen zurück, um Bennu zu erreichen und dann ihre Rückreise anzutreten. Ziel der Mission ist es, wertvolle Einblicke in die Ursprünge des Lebens auf der Erde und die Anfänge unseres Sonnensystems zu liefern.

Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre erreichte die Kapsel Geschwindigkeiten von bis zu 27,000 Meilen pro Stunde und erlebte Temperaturen von bis zu 5,300 Grad Fahrenheit. Es entfaltete seinen Fallschirm höher als erwartet, landete aber sicher in der Wüste von Utah. Die Bergungsteams bestätigten, dass die Kapsel intakt war und bei der Landung keinen Schaden erlitten hatte.

Der nächste Schritt besteht darin, die Kapsel in einen temporären Reinraum auf dem Dugway Proving Ground der US-Armee zu transportieren, wo sie geöffnet und der Kanister mit den Asteroidenproben erneut für den Transport vorbereitet wird. Die Proben werden dann in ein Flugzeug geladen und zum Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, geflogen.

Sobald sie im Johnson Space Center angekommen sind, werden die Proben auf verschiedene wissenschaftliche Institutionen und Raumfahrtagenturen verteilt. Die NASA erhält 70 % der Probe zur Analyse, während 25 % an Wissenschaftler verschiedener Einrichtungen weitergegeben werden, 4 % an die Canadian Space Agency gehen und 0.5 % an die Japan Aerospace Exploration Agency übergeben werden.

Die erfolgreiche Landung und Bergung der Asteroidenproben schließen eine siebenjährige Mission ab, die mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert war, wie beispielsweise der Notwendigkeit, die Landung des Raumfahrzeugs aufgrund der Zusammensetzung von Bennu neu zu programmieren. Dank des sorgfältigen und bewussten Vorgehens des OSIRIS-REx-Teams gelang es ihnen jedoch, diese Hürden zu überwinden und diesen historischen Meilenstein zu erreichen.

Quellen: NASA