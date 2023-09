Von der Osiris-Rex-Mission der NASA gesammelte Asteroidenproben landen in Utah

Nach einer bemerkenswerten siebenjährigen Reise durch den Weltraum ist eine Raumkapsel mit den ersten Asteroidenproben der NASA erfolgreich in der Wüste von Utah gelandet. Dieser bedeutende Erfolg markierte den Abschluss der Osiris-Rex-Mission, deren Ziel es war, Trümmer- und Staubproben vom erdnahen Asteroiden Bennu zu sammeln.

Die Kapsel wurde von der Raumsonde Osiris-Rex etwa 63,000 Meilen (100,000 km) von der Erde entfernt freigesetzt. Es raste mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von etwa 27,650 Meilen pro Stunde (44,500 km/h) auf unseren Planeten zu und landete am Sonntag kurz vor 11 Uhr ET (4 Uhr BST) auf dem Utah Test and Training Range des Militärs.

Kurz nach der Freisetzung der Kapsel änderte das Raumschiff selbst, etwa so groß wie ein Transporter, seinen Kurs und verließ die Erde zu seiner neuen Mission. Es wird erwartet, dass es einen weiteren Asteroiden namens Apophis erforscht, wobei die geschätzte Reisezeit der Raumsonde bis zum Ziel sechs Jahre beträgt.

Die an der Osiris-Rex-Mission beteiligten Wissenschaftler glauben, dass es sich bei den gesammelten Proben um Überreste der Bausteine ​​aus der Frühzeit unseres Sonnensystems handelt. Durch die Untersuchung dieser Proben erhoffen sie sich wertvolle Erkenntnisse über die Entstehung der Erde und des Lebens selbst.

Die Osiris-Rex-Mission, die für „Ursprünge, Spektralinterpretation, Ressourcenidentifizierung, Sicherheit – Regolith-Explorer“ steht, wurde 2016 mit einem Budget von 1 Milliarde US-Dollar gestartet. Nachdem die Raumsonde Bennu im Jahr 2018 erreicht hatte, nutzte sie im Jahr 2020 einen langen Stabstaubsauger, um Staub und Kieselsteine ​​von der Oberfläche des Asteroiden zu sammeln. Im Laufe ihrer Reise hat die Raumsonde beeindruckende 4 Milliarden Meilen (6.2 Milliarden Kilometer) zurückgelegt.

Die Wiederherstellungsbemühungen der NASA in Utah umfassen Hubschrauber und die Einrichtung eines provisorischen Reinraums auf dem Schießplatz. Nach der erfolgreichen Entnahme der Proben sollen sie am Montag in ein neues Labor im Johnson Space Center der NASA in Houston geflogen werden.

Dieser bemerkenswerte Meilenstein in der Weltraumforschung eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis der Ursprünge unseres Sonnensystems und liefert Einblicke in die Entstehung der Erde und des Lebens auf unserem Planeten.

