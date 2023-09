Die OSIRIS-REx-Kapsel kommt in Houston an

By

Die erste von der Raumsonde OSIRIS-REx gesammelte US-Asteroidenprobe ist im Johnson Space Center der NASA in Houston eingetroffen. Die Probe, die am 24. September zur Erde geliefert wurde, wird gelagert und zur Analyse an Wissenschaftler verteilt.

Die Probe wurde an Bord eines C-17-Flugzeugs der US Air Force nach Houston transportiert und landete auf dem Ellington Field. Anschließend wurde es zur weiteren Verarbeitung an NASA Johnson übergeben.

Bei Johnson wird das Team in einem speziellen Reinraum arbeiten, der speziell für die Bennu-Proben konzipiert ist. Dieser Reinraum verfügt über maßgeschneiderte Handschuhkästen, in denen der Probenkanister mit dem TAGSAM-Kopf untergebracht ist. Der TAGSAM-Kopf wurde am 20. Oktober 2020 zum Sammeln von Steinen und Staub von der Oberfläche des Asteroiden Bennu verwendet.

Die Wissenschaftler und Techniker werden einem sorgfältig geplanten Verfahren folgen, um die Probe aus dem TAGSAM zu entnehmen. Sie legen den Kanister in das Handschuhfach und zerlegen ihn dann, um Zugang zum TAGSAM-Kopf zu erhalten. Es wird erwartet, dass der Kopf den Großteil der Probe enthält, und alle außerhalb des Kopfes gefundenen Hardwareteile und Asteroidenstaube werden katalogisiert und gelagert.

Sobald die erste Zerlegung abgeschlossen ist, werden die Forscher den Asteroidenstaub analysieren, um Einblicke in seine chemischen, mineralogischen und physikalischen Eigenschaften zu gewinnen. Diese Analyse liefert wertvolle Informationen über die in der Massenprobe vorhandenen Gesteinsarten.

Die NASA plant, die ersten Ergebnisse und Bilder der Probe am 11. Oktober in einer Live-Übertragung zu teilen, um der Öffentlichkeit und Wissenschaftlern weltweit einen Einblick in diesen historischen Moment zu ermöglichen.

