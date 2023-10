Die OSIRIS-REx-Mission der NASA steht kurz vor dem Abschluss der Kuration von Asteroidenproben

By

Das Kurationsteam für Astromaterialien am Johnson Space Center der NASA macht Fortschritte bei der Kuration der von der OSIRIS-REx-Mission gesammelten Asteroidenprobe. Sie haben erfolgreich kreisförmige Zeugenplatten von der Oberseite des TAGSAM-Kopfes (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) entfernt, die während der Mission zur Überwachung der inneren Umgebungsbedingungen des Raumfahrzeugs verwendet wurden. Diese Platten wurden zur Kenntnis über Kontaminationen sorgfältig aufbewahrt.

Anschließend entfernte das Team den TAGSAM-Kopf von seiner Avionikdeckplattform, um die 24 Oberflächenkontaktflächen an der Unterseite des Kopfes und die Asteroidenprobe darunter zu betrachten. Diese Kontaktflächen fingen feinkörniges Gestein und Staub von Bennus Oberfläche ein, als der Probensammler im Oktober 2020 Kontakt mit dem Asteroiden aufnahm. Die Materialien in den Kontaktflächen werden wertvolle Informationen über die Bedingungen an der Oberfläche von Bennu liefern.

Zusätzlich zum Oberflächenmaterial können Wissenschaftler auch das vom Einfangring gesammelte Material untersuchen, der die sichere Basis darstellt, in der das TAGSAM während der Probenentnahme eingesetzt wurde. Diese Proben, die aus Tiefen von bis zu 19 Zoll unter der Oberfläche gewonnen werden, werden Einblicke in das Material in größeren Tiefen unter der Oberfläche von Bennu liefern.

Die Sammlung und Kuratierung dieser feinkörnigen Proben wird es Wissenschaftlern ermöglichen, neue Entdeckungen über die geologische Geschichte des Asteroiden Bennu, seine Einschlagsgeschichte und seine Auswirkungen auf die Bewertung des Asteroideneinschlags zu machen. Bilder der Massenprobe und erste Analyseergebnisse werden während einer Live-Veranstaltung der NASA am 11. Oktober enthüllt.

Quellen:

Die Kuratierung von OSIRIS-REx-Asteroidenproben der NASA rückt der endgültigen Enthüllung (2023, 9. Oktober) durch die NASA näher

Definitionen:

OSIRIS-REx: Die Mission der NASA besteht darin, den erdnahen Asteroiden Bennu zu untersuchen und eine Probe zu sammeln, um sie zur Untersuchung zur Erde zurückzubringen.

TAGSAM: Touch-and-Go-Probenerfassungsmechanismus, der Roboterarm der Raumsonde OSIRIS-REx, mit dem eine Probe von der Oberfläche des Asteroiden gesammelt wird.

Bennu: Der von der OSIRIS-REx-Mission anvisierte Asteroid, von dem man annimmt, dass er ein Überbleibsel aus dem frühen Sonnensystem ist.