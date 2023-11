Die NASA-Raumsonde OSIRIS-APEX soll 2029 den Asteroiden Apophis erforschen

By

Die Mission der bahnbrechenden NASA-Raumsonde OSIRIS-REx, die dafür bekannt ist, Proben vom Asteroiden Bennu zu sammeln und zur Erde zurückzubringen, wurde verlängert. Das nächste Ziel auf seiner Flugbahn ist der Asteroid Apophis, der voraussichtlich im Jahr 2029 einen nahen Vorbeiflug an der Erde machen wird. Apophis, ein 340 Meter breiter Weltraumfelsen, erregte bei seiner ersten Entdeckung im Jahr 2004 aufgrund seines Potenzials die Aufmerksamkeit der Astronomen Gefahr eines Aufpralls auf die Erde.

Glücklicherweise haben weitere Berechnungen diese Bedenken ausgeräumt und das geschätzte Datum der Auswirkungen auf über das nächste Jahrhundert hinaus verschoben. Dennoch bleibt Apophis aufgrund seiner großen Annäherung an die Erde auch in den kommenden Jahren von großem Interesse für Wissenschaftler. Im Jahr 2029 wird er bis auf 20,000 Meilen an unseren Heimatplaneten herankommen, näher als einige künstliche Satelliten und zehnmal näher als der Mond. Berichten zufolge kommt es nur alle 7,500 Jahre zu solchen Begegnungen mit Asteroiden dieser Größe.

Die nun in OSIRIS-APEX umbenannte Raumsonde wird Apophis am 13. April 2029 erreichen und elf Tage zuvor mit der Aufnahme von Bildern des Anflugs beginnen. Diese Begegnung aus nächster Nähe bietet Wissenschaftlern eine einzigartige Gelegenheit, die Auswirkungen der Gravitationskräfte der Erde auf den Asteroiden zu untersuchen, insbesondere der Gezeitenkräfte, die seine Oberfläche zerstören und seine zugrunde liegende Zusammensetzung offenbaren könnten.

Apophis wird als Asteroid vom S-Typ klassifiziert und besteht hauptsächlich aus Silikatmaterialien, Nickel und Eisen. Im Gegensatz dazu ist Bennu, das ursprüngliche Ziel von OSIRIS-REx, ein Asteroid vom C-Typ, der von kohlenstoffbasierten Verbindungen dominiert wird. Durch die Untersuchung beider Arten von Weltraumgesteinen wollen Wissenschaftler ihr Verständnis darüber vertiefen, wie Planeten im frühen Sonnensystem entstanden.

„Die enge Annäherung ist ein großartiges Naturexperiment“, sagt Dani DellaGiustina, leitender Forscher der OSIRIS-APEX-Mission. Sie glaubt, dass diese Begegnung möglicherweise Erdrutsche oder Partikelauswürfe, ähnlich einem Kometenschweif, aufdecken könnte. Durch die Analyse dieser Phänomene hoffen Wissenschaftler, wertvolle Einblicke in die Prozesse zu gewinnen, die unser Planetensystem geformt haben.

Während OSIRIS-APEX seine neue Mission beginnt, analysieren NASA-Forscher weiterhin die von Bennu gesammelten Proben. Beim Zugriff auf das in der Kapsel des Raumfahrzeugs gespeicherte Asteroidenmaterial stießen sie jedoch auf Herausforderungen. Zwei Befestigungselemente am TAGSAM-Kopf, der für die Probengewinnung zuständig ist, haben sich als schwierig zu entfernen erwiesen. Das Team der NASA entwickelt aktiv neue Ansätze, um das verbleibende Material zu extrahieren und gleichzeitig seine Erhaltung sicherzustellen und jegliche Kontamination zu verhindern.

FAQ:

F: Was ist das Raumschiff OSIRIS-APEX?

A: Die Raumsonde OSIRIS-APEX ist die Mission der NASA, deren Ziel es ist, Proben von Asteroiden zu sammeln und sie zur Analyse zur Erde zurückzusenden.

F: Was ist das nächste Ziel für die Raumsonde OSIRIS-APEX?

A: Das nächste Ziel der Raumsonde ist der Asteroid Apophis, der im Jahr 2029 nahe an der Erde vorbeifliegen wird.

F: Warum ist Apophis für Wissenschaftler interessant?

A: Apophis ist von Interesse, weil es eine einzigartige Gelegenheit bietet, die Auswirkungen der Gravitationskräfte der Erde auf die Oberfläche und Zusammensetzung des Asteroiden zu untersuchen.

F: Was sind die Kompositionsunterschiede zwischen Apophis und Bennu?

A: Apophis wird als Asteroid vom S-Typ klassifiziert, der aus Silikatmaterialien, Nickel und Eisen besteht, während Bennu ein Asteroid vom C-Typ ist, der von kohlenstoffbasierten Verbindungen dominiert wird.

F: Vor welchen Herausforderungen standen Forscher beim Zugriff auf das von OSIRIS-APEX gesammelte Asteroidenmaterial?

A: Forscher hatten Schwierigkeiten, zwei Befestigungselemente am TAGSAM-Kopf zu entfernen, der für die Probenentnahme verantwortlich ist. Derzeit arbeiten sie an neuen Ansätzen, um an das verbleibende Material zu gelangen.