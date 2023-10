Erfolgreiche Asteroidenprobe von der Raumsonde OSIRIS-REx zur Erde gebracht

Die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA ist erfolgreich zur Erde zurückgekehrt und hat die erste von der NASA gesammelte Asteroidenprobe mitgebracht. Die Probe, bestehend aus Steinen und Erde, die vom Asteroiden Bennu gesammelt wurden, landete am 24. September in der Wüste von Utah. Die Probenkapsel war aufgrund der hohen Temperaturen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre außen verkohlt. Der wertvolle Inhalt wird jetzt sicher im Johnson Space Center der NASA in Houston aufbewahrt, wo Wissenschaftler ihn untersuchen werden, um mehr über unser Sonnensystem zu erfahren.

Die OSIRIS-APEX-Mission nimmt Kurs auf den Asteroiden Apophis

Die Raumsonde OSIRIS-REx, jetzt in OSIRIS-APEX umbenannt, startet eine neue Mission zur Erforschung des Asteroiden Apophis. Apophis galt einst als potenziell gefährliche Bedrohung für die Erde, doch neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass kein Risiko einer Kollision besteht. Im Jahr 2029 wird Apophis der Erde so nahe kommen, dass es mit bloßem Auge sichtbar sein wird. OSIRIS-APEX wird in dieser Zeit in die Umlaufbahn um Apophis gehen und den Asteroiden 18 Monate lang untersuchen. Obwohl es keine Probe mehr sammeln kann, wird das Raumschiff mithilfe von Triebwerken Staub und Steine ​​aufwirbeln, um die Oberfläche von Apophis zu analysieren.

Entdeckung der Überreste einer antiken griechischen Kurtisane

Archäologen haben bei der Ausgrabung eines Grabes in Israel möglicherweise die Überreste einer Hetaira, einer antiken griechischen Kurtisane, entdeckt. Die eingeäscherten Überreste der Frau wurden zusammen mit einem gut erhaltenen Klappspiegel aus Bronze in einer Höhle gefunden. Es wird angenommen, dass sie im hellenistischen Zeitalter einen Regierungsbeamten oder einen hohen General begleitet hat. Der seltene, makellose Spiegel bietet Einblicke in ihre Herkunft und Forscher hoffen, in Zukunft mehr über ihre Geschichte aufzudecken.

Globaler Atlas enthüllt das Geheimnis der Feenkreise

Feenkreise, mysteriöse Punktmuster aus karger Erde, die in Trockenlandgräsern gefunden werden, faszinieren Wissenschaftler seit Jahren. Ein neuer Atlas, der von spanischen Wissenschaftlern mithilfe künstlicher Intelligenz zusammengestellt wurde, hat ergeben, dass es an Hunderten von Orten weltweit Feenkreise gibt. Die Ursache dieses Phänomens bleibt unbekannt, aber der globale Atlas wird weitere Forschungen erleichtern, um zu verstehen, warum diese Muster auftreten. Darüber hinaus haben Wissenschaftler vorhergesagt, dass die Bildung eines riesigen Superkontinents in 250 Millionen Jahren die Erde aufgrund übermäßiger Hitze für Menschen und Säugetiere unbewohnbar machen könnte.

Rekordverdächtiger Astronaut kehrt zur Erde zurück

Der NASA-Astronaut Frank Rubio ist zur Erde zurückgekehrt, nachdem er rekordverdächtige 371 Tage im Weltraum verbracht hatte. Sein längerer Aufenthalt war zunächst nicht geplant, da das Sojus-Raumschiff, mit dem er ankam, durch Weltraumschrott ein Kühlmittelleck erlitt. Ein Ersatzraumschiff wurde zur Internationalen Raumstation geschickt, und am 15. September traf eine neue Besatzung ein. Rubios einjähriger Aufenthalt in der Schwerelosigkeit ist der längste, den ein US-Astronaut im Weltraum verbracht hat. Er gewöhnt sich nun wieder an das Leben auf der Erde. Es kann mehrere Monate dauern, bis er sich wieder normal fühlt. In anderen Weltraumnachrichten erkundet ein neuer Film die inspirierende Geschichte des Astronauten José Hernández, der 2009 als erster ehemaliger Wanderarbeiter ins All flog, nachdem er von der NASA mehrfach abgelehnt worden war.

