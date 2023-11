Den Mars erschließen: Kartierung des unterirdischen Wassereises auf dem Roten Planeten

Der Beginn einer interstellaren Mission ist keine leichte Aufgabe und erfordert sorgfältige Planung und bahnbrechende technologische Fortschritte. Während wir noch weit davon entfernt sind, unser eigenes Sternensystem zu verlassen, befindet sich die NASA derzeit in der Planungsphase für unsere ersten Missionen zum Mars. Um diese Mission etwas weniger entmutigend zu gestalten, haben Wissenschaftler es sich zur Aufgabe gemacht, das unter der Marsoberfläche verborgene unterirdische Wassereis zu kartieren, um künftigen Astronauten ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, wo lebenswichtige Ressourcen zu finden sind.

Es ist seit langem bekannt, dass auf seiner Oberfläche Wasser in Form von Eis verstreut ist. Der Mars birgt den Schlüssel zur Erhaltung des Lebens durch diese Wasserreserven. Der größte Teil des Eises konzentriert sich jedoch an den Polen, was den Zugang erschwert. Ähnlich wie auf der Erde sind die Polarregionen des Mars extrem kalt und unwirtlich, was sie höchst unwahrscheinliche Ziele für zukünftige bemannte Missionen macht.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, nutzt das Subsurface Water Ice Mapping (SWIM)-Projekt der NASA Daten, die von verschiedenen Mars-Raumfahrzeugen gesammelt wurden, darunter dem Mars Reconnaissance Orbiter, 2001 Mars Odyssey und dem Mars Global Surveyor. Ziel dieses Projekts ist es, die vielversprechendsten Standorte für unterirdische Eisreserven zu identifizieren.

Der Verifizierungsprozess für das SWIM-Projekt umfasste die Entdeckung eines neuen Einschlagkraters auf dem Mars mit einem Durchmesser von 492 Fuß. Durch diesen Krater konnten Wissenschaftler die Genauigkeit ihres Kartierungssystems erfolgreich bestätigen, indem sie gefrorenes Wassereis unter der Marsoberfläche freilegten. Ermutigt durch ihre Erkenntnisse weiteten sie ihre Erkundung aus und entwickelten eine umfassende Karte des unterirdischen Eises des Mars.

Die Bedeutung dieses Kartierungsprojekts liegt in der Identifizierung von Eisvorkommen in den nördlichen mittleren Breiten, wo die Marsatmosphäre etwas dicker ist. Aufgrund dieser atmosphärischen Eigenschaft ist es für Raumfahrzeuge günstiger, beim Eintritt abzubremsen. Sollte die Genauigkeit der Karte zutreffen, könnten zukünftige Marsforscher möglicherweise auf einen Vorrat an gefrorenem Wasser zugreifen, wodurch die Notwendigkeit, große Mengen von der Erde zu transportieren, verringert würde. Darüber hinaus könnte dieses Marswasser für verschiedene Zwecke genutzt werden, beispielsweise als Trinkwasser, aber auch durch die Aufspaltung in Wasserstoff und Sauerstoff zur Atmung von Luft und Raketentreibstoff.

Für eine erfolgreiche menschliche Erkundung des Mars oder eines anderen außerirdischen Ziels ist es von entscheidender Bedeutung, das Gelände zu verstehen und wichtige Ressourcen zu lokalisieren. Durch die Kartierung des verborgenen unterirdischen Wassereises ebnen Wissenschaftler künftigen Astronauten den Weg, auf dieser außergewöhnlichen Reise sicher zu navigieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Warum ist die Kartierung des unterirdischen Wassereises auf dem Mars wichtig?

Die Kartierung des unterirdischen Wassereises auf dem Mars ist von entscheidender Bedeutung, da sie es zukünftigen Astronauten ermöglicht, Orte zu identifizieren, an denen lebenswichtige Ressourcen wie Wasser zugänglich sind. Dieses Wissen kann die Menge an Ressourcen, die sie von der Erde transportieren müssen, erheblich reduzieren und ihre Missionen nachhaltiger gestalten.

2. Wie kartiert die NASA das unterirdische Wassereis auf dem Mars?

Das Subsurface Water Ice Mapping (SWIM)-Projekt der NASA kombiniert Daten von verschiedenen Mars-Raumfahrzeugen, darunter dem Mars Reconnaissance Orbiter und dem Mars Global Surveyor, um die wahrscheinlichsten Standorte für unterirdische Eisreserven zu identifizieren. Das Projekt nutzt verschiedene wissenschaftliche Instrumente, um die Marsoberfläche zu analysieren und auf das Vorhandensein von Wassereis zu schließen.

3. Welche Auswirkungen hat der Fund von unterirdischem Eis auf dem Mars?

Die Entdeckung und Kartierung des unterirdischen Eises auf dem Mars hat erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige Erforschung durch den Menschen. Der Zugang zu Wassereis kann möglicherweise Astronauten mit Trinkwasser versorgen und durch die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zur Erzeugung von Atemluft und Raketentreibstoff genutzt werden.

4. Wo auf dem Mars ist das unterirdische Wassereis konzentriert?

Während auf der Oberfläche des Mars Wassereis verstreut ist, konzentriert sich der Großteil des Eises an den Polen. Das SWIM-Projekt hat jedoch auch vielversprechende Eisvorkommen in den nördlichen mittleren Breiten identifiziert, wo die dickere Marsatmosphäre sie ideal für den Eintritt und die Abbremsung von Raumfahrzeugen macht.