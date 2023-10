„New Horizons“ der NASA zur Erweiterung der Mission, Schwerpunkt auf heliophysikalischen Daten

By

Die NASA hat einen aktualisierten Plan für ihre Raumsonde New Horizons angekündigt, um die Erforschung des äußeren Sonnensystems fortzusetzen. Ab dem Geschäftsjahr 2025 wird New Horizons seinen Schwerpunkt auf die Erfassung einzigartiger heliophysikalischer Daten während eines ausgedehnten Betriebsmodus mit geringer Aktivität verlagern. Dieser neue Weg ermöglicht auch einen zukünftigen nahen Vorbeiflug an einem Kuipergürtel-Objekt, falls eines identifiziert werden sollte.

Die Entscheidung, die Mission zu verlängern, bis die Raumsonde den Kuipergürtel im Jahr 2028 bis 2029 verlässt, wurde getroffen, um die Position von New Horizons in unserem Sonnensystem und seine Fähigkeit, wichtige Fragen zu unserer Heliosphäre zu beantworten, voll auszunutzen. Die erweiterte Mission wird hauptsächlich von der Planetary Science Division der NASA finanziert und gemeinsam von den Heliophysics und Planetary Science Divisionen der NASA verwaltet.

Um den erweiterten Betrieb von New Horizons zu ermöglichen, wird die NASA die Auswirkungen auf das Budget bewerten und Anpassungen innerhalb des New Frontiers-Programms vornehmen, einschließlich einer Neuausrichtung der Mittel für wissenschaftliche Forschung und Datenanalyse. Dies kann sich möglicherweise auf zukünftige Projekte im Rahmen des Programms auswirken.

New Horizons wurde 2006 gestartet und hat bereits wertvolle Einblicke in die äußeren Bereiche unseres Sonnensystems geliefert. Es beendete seine Hauptmission mit einem Besuch beim Zwergplaneten Pluto und flog später am Kuipergürtel-Objekt Arrokoth vorbei. Die weitere Erforschung der Raumsonde wird zu unserem Verständnis der Entstehung unseres Sonnensystems beitragen und Möglichkeiten für die multidisziplinäre Wissenschaft bieten.

Quelle: NASA

Hinweis: Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des ursprünglichen Quellartikels, der am 2. Oktober 2023 von der NASA veröffentlicht wurde und unter der folgenden URL zu finden ist: [URL hier einfügen]