NASA verlängert Mission New Horizons zur Erkundung des Kuipergürtels

By

Die NASA hat angekündigt, ihre Mission „New Horizons“ auszuweiten, um die Erforschung der äußeren Bereiche des Sonnensystems fortzusetzen. Diese Entscheidung folgt auf einen früheren Vorschlag der NASA, den Kurs der Mission zu ändern und sie einer anderen Abteilung zu übertragen.

Ursprünglich sollte der Betrieb der New Horizons-Mission Ende 2024 abgeschlossen werden. Nun wird sie fortgesetzt, bis die Raumsonde den Kuipergürtel verlässt, was etwa im Jahr 2028 der Fall sein wird beinhaltet die Untersuchung der Sonne und ihrer Wechselwirkungen mit ihrer Umgebung. Darüber hinaus wird New Horizons nach einem Objekt im Kuipergürtel suchen, um einen nahen Vorbeiflug durchzuführen.

Das Missionsteam feierte diese Entscheidung, da es den Vorschlag der NASA, die Mission an die Heliophysik-Abteilung zu übertragen und der Forschung an der Sonne Vorrang einzuräumen, angefochten hatte. Alan Stern, leitender Ermittler von New Horizons, bedankte sich bei denen, die die Fortsetzung der Mission unterstützt haben.

New Horizons, das 2006 ins Leben gerufen wurde, brauchte fast 15 Jahre, um seine derzeitige Position in den entlegensten Regionen des Sonnensystems zu erreichen. Seitdem erforscht es den Kuipergürtel, eine Region voller eisiger Objekte, die Hinweise auf die frühe Geschichte des Sonnensystems birgt.

Im Januar 2022 prüfte ein Prüfgremium einen Vorschlag des Wissenschaftsteams der Mission, die Mission um drei Jahre zu verlängern. Obwohl die Mission letztendlich um zwei Jahre verlängert wurde, stieß die Entscheidung, sie möglicherweise ab 2025 als heliophysikalische Mission zu finanzieren, auf Kritik aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Sie argumentierten, dass New Horizons aufgrund seiner einzigartigen Lage sowohl die Objekte des Kuipergürtels als auch die Sonne untersuchen könne.

Die erweiterte Mission wird hauptsächlich von der Planetary Science Division der NASA finanziert und von den Heliophysics und Planetary Science Divisionen gemeinsam verwaltet.

Mit dieser Erweiterung wird New Horizons weiterhin die Geheimnisse des Kuipergürtels lüften und wertvolle Einblicke in die Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems liefern.

Quellen:

- NASA