NASA-Astronauten machen einen Übungslauf zur Startrampe für die Mondmission

Vier Astronauten, die sich auf die Artemis-II-Mission vorbereiten, die nächstes Jahr zum Mond fliegen soll, haben kürzlich einen Übungslauf zur Startrampe in neuen Mannschaftstransportfahrzeugen im Kennedy Space Center absolviert. Die Astronauten, darunter die NASA-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen, trugen orangefarbene Raumanzüge und fuhren in den Mannschaftstransportfahrzeugen vom Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building zur Startrampe 39 -B.

Der Probelauf wurde durchgeführt, um die normalen Abläufe am Starttag zur Vorbereitung der Mission zu demonstrieren, die bereits im November 2024 starten könnte. Die Artemis-II-Mission wird der erste bemannte Flug mit der leistungsstarken Space Launch System-Rakete der NASA sein, bei der Astronauten im Orion fliegen Raumkapsel. Die Mission ist als 10-tägige Reise um den Mond geplant, eine Mondlandung ist jedoch nicht geplant.

Die Artemis-III-Mission, die zum ersten Mal seit 1972 wieder Menschen auf die Mondoberfläche bringen soll, wird auf der Raumsonde Starship von SpaceX als menschliches Landesystem basieren. Allerdings befindet sich die Raumsonde Starship noch in der Entwicklung und wird voraussichtlich im Dezember 2025 fertig sein.

Die Artemis-II-Mission folgt auf den erfolgreichen unbemannten Testflug der Artemis I, der die Grenzen des Orion-Raumschiffs ausreizte, um die Sicherheit menschlicher Passagiere zu gewährleisten. Die Orion-Kapsel und das europäische Servicemodul für Artemis II stehen bereits im Kennedy Space Center, werden aber erst im April fertig sein. Der Booster der Kernstufe wartet auf den Transport von der Michoud Assembly Facility der NASA, während die beiden Feststoffraketen-Booster per Zug aus Utah transportiert werden.

NASA-Techniker haben damit begonnen, die vier RS-25-Triebwerke, die aus dem Space-Shuttle-Programm umgebaut wurden, an die Basis der Kernstufe anzuschließen. Die Kernphase wird voraussichtlich im November eintreffen, und die Stapelung des Space Launch Systems wird im Februar 2024 im Vehicle Assembly Building des Kennedy Space Center beginnen.

