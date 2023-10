Psyche-Mission der NASA: Erforschung eines metallreichen Asteroiden

Die NASA hat kürzlich die Psyche-Mission gestartet, eine Raumsonde, die zum Asteroidengürtel reist, um einen Asteroiden namens Psyche zu untersuchen. Es wird angenommen, dass dieser besondere Asteroid reich an Metallen ist, was ihn zu einem einzigartigen Forschungsobjekt für Wissenschaftler macht. Ziel der Mission ist es, Einblicke in die Zusammensetzung und den Kern von Planeten zu gewinnen, die unserem ähneln.

David Lawrence, einer der Hauptmitarbeiter am Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University, ist der leitende Forscher für eines der Instrumente an Bord der Raumsonde Psyche. Das Instrument, ein Gammastrahlen- und Neutronenspektrometer, wird bei der Analyse der Zusammensetzung des Asteroiden helfen.

Flusspferde: Kräftige Kiefer, ineffiziente Kauer

Trotz ihrer kräftigen Kiefer und furchterregenden Zähne sind Flusspferde überraschend ineffiziente Kauer. Eine in PLOS One veröffentlichte Studie zeigt, dass Flusspferde Probleme mit der Mahlbewegung haben, die zum effizienten Kauen ihrer Nahrung erforderlich ist. Ihre Kaufähigkeit scheint zugunsten der Verwendung ihrer Kiefer zum Kämpfen geopfert worden zu sein.

Marcus Clauss, Professor an der Universität Zürich, und seine Kollegen führten die Studie durch. Sie entdeckten, dass Flusspferde über einzigartige Eigenschaften verfügen, die es ihnen ermöglichen, mit ihren Kiefern Kraft auszuüben, aber nicht im herkömmlichen Sinne zu kauen.

Die synchronisierende Kraft der Musik

Musikhören bereitet nicht nur Freude, sondern schafft auch gemeinsame Erlebnisse unter den Zuhörern. Eine Studie des Psychologen Wolfgang Tschacher von der Universität Bern zeigt, dass Menschen, die Konzerte mit klassischer Musik besuchen, ihre Bewegungen, Herzfrequenz und Atemfrequenz synchronisieren. Diese Synchronisierung ist tief in unserer evolutionären Vergangenheit verwurzelt.

Tschacher nutzte tragbare Sensoren und Motion-Capture-Technologie, um die Reaktionen des Konzertpublikums zu messen. Seine in Scientific Reports veröffentlichten Forschungsergebnisse liefern Einblicke in den tiefgreifenden Einfluss von Musik auf menschliche physiologische Prozesse und kollektive Erfahrungen.

Zikaden: Ein boomender Einfluss auf das Ökosystem

Das periodische Auftauchen von Zikaden alle 17 Jahre hat erhebliche Folgen für Waldökosysteme. Untersuchungen der Biologin Zoe Getman-Pickering von der George Washington University zeigen, dass Zikaden, wenn sie auftauchen, eine reichliche Nahrungsquelle für verschiedene Tiere, darunter auch Vögel, darstellen. Dies führt zu einem geringeren Vogelangriff auf Raupen, was zu mehr Blattschäden an Eichen führt.

Die in Science veröffentlichte Studie unterstreicht die komplexen Kaskadeneffekte, die der zyklische Bevölkerungsboom der Zikaden auf das Ökosystem hat.

Tiefseebergbau: Risiken und Chancen abwägen

Es besteht ein wachsendes kommerzielles Interesse am Abbau wertvoller Metalle aus dem Tiefseeboden. Jüngste Expeditionen haben jedoch auch gezeigt, dass Tiefseeökosysteme seltene und empfindliche Lebensformen beherbergen. Forscher, die mineralreiche hydrothermale Quellen im Pazifischen Ozean erforschten, entdeckten unterirdische Höhlenlebensräume voller Leben. Diese Lebensräume könnten möglicherweise miteinander verbunden sein, was darauf hindeutet, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, bevor Bergbauaktivitäten stattfinden.

In einer anderen Art von Umgebung, den sogenannten polymetallischen Knötchen, sind wertvolle Mineralien über den Meeresboden verstreut. Muriel Rabone vom Natural History Museum in London und ihre Kollegen schätzen, dass auf und in der Nähe dieser Knötchen Tausende unbekannter Arten leben könnten. Die in Current Biology veröffentlichte Studie betont, wie wichtig es ist, diese Ökosysteme zu verstehen, bevor ihre potenziellen Ressourcen genutzt werden.

