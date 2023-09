By

Der Perseverance-Rover der NASA hat ein faszinierendes Bild auf dem Mars aufgenommen, auf dem zwei Felsbrocken zu sehen sind, die eine unheimliche Ähnlichkeit mit einer Haifischflosse und einer Krabbenschere haben. Der Rover, der im Februar 2021 auf dem Roten Planeten ankam, erkundet den Jezero-Krater auf der Suche nach Anzeichen früheren Lebens auf dem Mars. Diese seltsam geformten Felsbrocken waren jedoch während ihrer Mission eine unerwartete Überraschung.

Perseverance durchquert derzeit ein altes Flussdelta, das einst ein riesiger See mit einer geschätzten Tiefe von etwa 16,000 Fuß war. Das am 18. August 2023 aufgenommene Foto zeigt ein Phänomen, das als Pareidolie bekannt ist. Pareidolie tritt auf, wenn das Gehirn zufällige Muster als aussagekräftige Bilder interpretiert. Ein klassisches Beispiel ist die Wahrnehmung des Antlitzes Jesu Christi in einer verbrannten Toastscheibe.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Mars Gegenstand einer Pareidolie ist. Einer der bekanntesten Fälle ist das „Gesicht auf dem Mars“, ein Bild, das im Juli 1 von der Raumsonde Viking 1976 der NASA aufgenommen wurde und ein Gesicht mit deutlichen Gesichtszügen zu zeigen schien. Obwohl die NASA erklärte, dass die Illusion auf Schatten zurückzuführen sei, löste das Bild eine breite Diskussion aus.

Die NASA teilte das Foto der Haifischflossen- und krabbenkrallenähnlichen Felsbrocken in den sozialen Medien und forderte die Zuschauer auf, ihre Interpretationen zu teilen. Die Antworten enthüllten eine Vielzahl fantasievoller Sichtungen, darunter eine Kaffeebohne, einen Stegosaurus, ein Lippenpaar und einen Schildkrötenkopf.

Obwohl der Mars vor Milliarden von Jahren von Wasser bedeckt war, gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass der Planet jemals irgendeine Form von Leben beherbergte. Obwohl diese Fotos faszinierend sind, ändern sie nichts an unserem Verständnis der trostlosen Natur des Mars.

