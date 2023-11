Der Mars-Helikopter Ingenuity der NASA übertrifft mit aufeinanderfolgenden Flügen alle Erwartungen

Der Marshubschrauber der NASA, Ingenuity, erreicht weiterhin bemerkenswerte Meilensteine ​​und übertrifft die Erwartungen des Missionsteams. Seit seinem historischen Erstflug auf der Marsoberfläche im April 2021, bei dem es als erstes Flugzeug einen angetriebenen, kontrollierten Flug auf einem anderen Planeten durchführte, hat Ingenuity die Grenzen dessen, was für eine kleine drohnenähnliche Maschine möglich ist, immer weiter verschoben.

Allein im vergangenen Monat hat der 4 Pfund schwere und 19 Zoll große Hubschrauber drei neue Rekorde aufgestellt. Es erreichte einen neuen Höhenrekord von 79 Fuß (24 Meter) über der Oberfläche des Roten Planeten und erreichte bei seinem 22.4. Flug auch eine Rekordgeschwindigkeit von 10 Meilen pro Stunde (62 Meter pro Sekunde) und übertraf damit seinen bisherigen Geschwindigkeitsrekord von 17.9 Meilen pro Stunde (8). MS).

Nun hat das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA bekannt gegeben, dass Ingenuity in einer weiteren bahnbrechenden Leistung an aufeinanderfolgenden Tagen erfolgreich aufeinanderfolgende Flüge durchgeführt hat. Der 65. und 66. Flug fanden am 2. und 3. November statt, wobei JPL am Dienstag ihren Erfolg bestätigte.

Bei diesen Flügen legte Ingenuity im ersten Flug eine kurze Strecke von nur 23 Fuß (7 Meter) zurück, gefolgt von einer Neupositionierungsübung, bei der es sich nur um ein paar Fuß bewegte. Diese Neupositionierung war notwendig, um sich auf eine zweiwöchige Unterbrechung der Kommunikation mit JPL aufgrund eines Phänomens namens Sonnenkonjunktion vorzubereiten. Eine Sonnenkonjunktion tritt auf, wenn die Umlaufbahnen von Erde und Mars die beiden Planeten auf gegenüberliegenden Seiten der Sonne positionieren, was zu einer vorübergehenden Kommunikationsblockade führt. Dieses Ereignis findet etwa alle paar Jahre statt.

Trotz der Unterbrechung der Kommunikation werden Ingenuity und sein Begleitrover Perseverance ihre jeweiligen Aufgaben wieder aufnehmen, sobald die Kommunikation später in diesem Monat wiederhergestellt ist. Perseverance wird weiterhin die Marsoberfläche auf der Suche nach Beweisen für uraltes mikrobielles Leben erforschen, während die Luftbilder von Ingenuity bei der Planung von Routen für den Rover durch anspruchsvolles Gelände helfen werden. Die von Ingenuity gesammelten Daten werden auch zur Entwicklung fortschrittlicherer Versionen des Hubschraubers für zukünftige Missionen beitragen.

FAQ:

F: Welche Rekorde hat Ingenuity kürzlich aufgestellt?

A: Ingenuity stellte kürzlich einen neuen Höhenrekord von 79 Fuß auf und erreichte bei seinem 22.4. Flug eine Rekordgeschwindigkeit von 62 Meilen pro Stunde.

F: Was ist eine Sonnenkonjunktion?

A: Sonnenkonjunktion ist ein Phänomen, das auftritt, wenn die Umlaufbahnen von Erde und Mars die beiden Planeten auf gegenüberliegenden Seiten der Sonne platzieren, was zu einer vorübergehenden Kommunikationsblockade führt.

F: Was werden Ingenuity und Perseverance während der Kommunikationsunterbrechung tun?

A: Während der Kommunikationsunterbrechung wird Ingenuity eine zweiwöchige Ruhephase einlegen, während Perseverance seine Erkundung der Marsoberfläche fortsetzen wird.

F: Wie werden die Daten von Ingenuity zukünftige Missionen unterstützen?

A: Die von Ingenuity gesammelten Daten werden Ingenieuren bei der Entwicklung fortschrittlicherer Versionen des Hubschraubers für zukünftige Missionen auf dem Mars helfen.